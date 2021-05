Vzdát to nikdo nechtěl, říká člen skupiny, která byla 40 dní v jeskyni

Cestovatel a badatel Clot byl u zrodu expedice Deep Time, která měla zkoumat lidské vnímání času a prostoru v podmínkách extrémní izolace. Myšlenku mu vnukla i pandemie a související opatření.

„Všimli jsme si, že spousta lidí neměla vůbec pojem o čase. Chtěli jsme to trochu dotáhnout do extrému a uzavřít lidi do jeskyně, kde nebudou mít vůbec žádné pojetí o čase, abychom věděli, jak se mozek přizpůsobí takové situaci,“ popsal Clot v pořadu Interview na CNN Prima News.

V neobvyklých podmínkách se ukázala důležitost skupiny a spolupráce. „Bylo to opravdu zajímavé, pomáhali jsme si a fungovali společně. Díky tomu jsme to prožili docela dobře,“ sdělil cestovatel.

Složení členů bylo různorodé, k řešení nastalých problémů tak vedly odlišné myšlenky a nápady. „Chtěli jsme vytvořit skupinu zastupující současnou situaci a společnost. Šlo o lidi rozmanitých profesí a znalostí,“ řekl vedoucí expedice a označil skupinu za „malou vesnici v horách“.

Obavy vyvstávaly zejména z rizika možných depresí. Reakce lidí však byla příkladná, až to organizátory občas překvapilo. „Pokaždé, když se někdo necítil dobře, mu skupina pomohla, podpořila ho. Nikdo potom nezažil nějakou velkou depresi. Bál jsem se, že někdo uprostřed experimentu odejde, ale to se nestalo. Je to velký úspěch,“ sdělil Clot.



Experiment však měl vliv i na vnitřní pocity jednotlivců. „Museli jsme si zvyknout sami na sebe a poslouchat vlastní tělo, ne hodinky. Znovu si navyknout na to, co cítíme, bylo ze začátku překvapivé,“ uvedl Clot.

Vzhledem k dostatku času se účastníci v jeskyni věnovali jejímu mapování, také studovali prostředí a sami sebe. „Z experimentu máme spousty dat. Víme, že došlo k určitým změnám mozku, změnily se také naše emoce, vnímání, schopnost se hýbat, cítit,“ vyjmenoval cestovatel.



Některým z členů expedice pak bylo kvůli rozdělané práci dokonce líto, že projekt už končí. „Byli do toho opravdu zažraní, skoro všichni chtěli zůstat. Budeme se tam vracet příští víkend, abychom vše dokončili. Myslím, že jsme získali dobré poučení do budoucnosti –⁠ pokud lidé budou fungovat společně, mohou odolat všem situacím,“ uzavřel Clot.