Írán má dost uranu na pět jaderných bomb, prohlásil izraelský ministr

„Nepochybujte o tom, že Íránu nebude stačit jedna jaderná bomba. Dosud získal dost materiálu obohaceného na 20 a 60 procent k výrobě pěti jaderných bomb,“ řekl Galant řeckému ministrovi obrany při návštěvě Atén.

Pokud by se Írán rozhodl obohacovat uran na 90 procent, šlo by podle Galanta o fatální chybu, která by ohrozila celý Blízký východ.

Při obohacování se zvyšuje koncentrace izotopu 235, který je klíčový při jaderném štěpení uranu. Pro jaderné elektrárny se uran obohacuje v jednotkách procent, zatímco pro jaderné zbraně je zapotřebí obohacení nad 85 procent.

Galant rovněž uvedl, že Izrael nedopustí, aby si Írán budoval vojenskou baštu v sousední Sýrii. „V uplynulých šesti měsících Írán každý týden posílal do Sýrie letadla naložené zbraněmi, které jsou využívány k terorismu,“ řekl Galant.

„Syrský režim by měl vědět, že izraelská armáda bude tvrdě reagovat na jakékoliv útoky vycházející ze syrského území. Nedopustíme, aby se Írán v Sýrii vojenský zakořenil nebo si tam vybudoval dálnici k přepravě zbraní do Libanonu,“ dodal.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek členům amerického Kongresu v Jeruzalémě řekl, že by Írán mohl ohrozit celé Spojené státy, pokud by získal jadernou zbraň. „Írán je padesát Severních Korejí, není to pouze tyran ze sousedství, jako dynastie, která vládne v Severní Koreji,“ řekl Netanjahu.

„Je to ideologická mocnost, která pokládá Izrael za malého satana a vás považuje za velkého satana,“ dodal.

Pád sionistického režimu je blízko, tvrdí Írán

Írán v roce 2015 podepsal se světovými mocnostmi dohodu, jejíž součástí bylo zmírnění protiíránských sankcí výměnou za omezení jaderných ambicí Teheránu a záruky, že Írán nebude vyvíjet jaderné zbraně. Dohoda Íránu umožňovala obohacovat uran maximálně na 3,67 procenta.

Americký prezident Donald Trump od dohody v roce 2018 jednostranně odstoupil a sankce proti Íránu obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat. Jednání o obnově dohody dosud nebyla úspěšná.

Íránský prezident Raísí ve čtvrtek při návštěvě syrského hlavního města Damašku prohlásil, že pád Izraele je „velmi blízko“. Na místě se mimo jiné setkal se zástupci Islámského džihádu a Hamásu.

„Dnes je více než kdy jindy zapotřebí jednota sil odporu, regionu a islámskému světa za účelem osvobození Jeruzaléma a docílení palestinského sebeurčení. Domníváme se, že pád sionistického režimu je velmi blízko,“ řekl.