Další válka na obzoru. Írán dráždí sílící vliv Izraele za Kavkazem

„Právě jsem chtěl zajet do garáže a v tu chvíli se roztříštilo přední sklo auta,“ popsal Fazil Mustafa dramatické chvíle z 28. března, kdy při návratu do svého domu nedaleko Baku málem přišel o život.

„Nevěděl jsem, co se děje. Ucítil jsem šílenou bolest v rameni. Teprve pak jsem uslyšel zvuky výstřelů. Otevřel jsem dveře a vyskočil z auta. Udělal jsem pár kroků k bráně a pak mě další kulka zasáhla do nohy. Dostal jsem se do domu a řekl rodině, aby rychle zavřela bránu,“ vzpomínal následujícího rána.

Mustafa podle portálu Eurasianet nepatří k vládnoucí straně, ale režim prezidenta Ilhama Alijeva podporuje – ostatně jako všichni poslanci v ropné autokracii na břehu Kaspiku. Pokud něčím vyčuhoval, byla to tvrdá kritika Íránu.