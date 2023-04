Írán zřejmě získal první ruské stíhačky. Pohrozil „zničením“ izraelských měst

Írán usiluje o získání nových bojových letounů už řadu let. Dodávky víceúčelových bojových letounů Su-35 (označení NATO: Flanker-E) z Ruska by mu obecně umožnily zásadním způsobem zvýšit ochranu svých jaderných zařízení před preventivními izraelskými údery, které čas od času židovský stát podnikne, a dál intenzivně pracovat na vývoji jaderných zbraní.

Na sociálních sítích se v úterý objevilo video zachycující letoun Su-35 poblíž letiště Mehrabad na okraji Teheránu. Záznam sdílela řada lokálních médií s tím, že do země dorazily první tři ruské letouny Su-35 v rámci dodávek pro íránské vzdušné síly (IRIAF).

Nízké rozlišení záznamu neumožňuje určit, zda to jsou skutečně letouny, na jejichž dodávkách se Teherán dohodl s Moskvou v březnu. Video bylo pořízeno očividně v blízkosti letiště a také nápisy na zdech a další podrobnosti by mohly nasvědčovat tomu, že byl záznam pořízen skutečně v Íránu, i když íránské oficiální zdroje o příletu prvních ruských strojů zatím mlčí.

Íránská agentura Tasnim také později tvrdila, že video je falešné a letouny ještě převzaty nebyly.

خبرگزاری تسنیم @Tasnimnews_Fa فیلم پرواز سوخو-۳۵ در تهران ساختگی است



اخیرا فیلمی جعلی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که در آن یک جنگنده سوخو-۳۵ روسی در آسمان تهران و مهرآباد در حال پرواز است



Video bylo ale zveřejněno prakticky ve stejnou chvíli, kdy íránský režim v úterý oslavoval tradiční Den armády, jehož součástí byly také velkolepá vojenská přehlídka včetně průletů letounů a vrtulníků.

Íránští představitelé včetně prezidenta Ebráhíma Raísího přehlídku využili k hrozbám „zničení“ Izraele. Židovský stát viní z lednového útoku na vojenskou továrnu v Isfahánu a dalších úderů v minulosti směřovaných proti íránským jaderným zařízením.

„Nepřátelé, zejména sionistický režim, obdrželi zprávu, že jakákoli i drobná akce proti (naší) zemi vyvolá tvrdou odpověď ozbrojených sil, která bude doprovázet zničení Haify a Tel Avivu,“ prohlásil Raísí. Ten zároveň zopakoval požadavek, aby USA opustily Střední východ. Armádní představitelé během projevů rovněž avizovali, že Írán brzy odhalí další „podstatné posílení“ svých ozbrojených sil.

Írán oficiálně oznámil dosažení dohody s Ruskem o nákupu čtyřiadvaceti ruských strojů Su-35S (odhadem za 2 miliardy dolarů) v březnu a dodávky prvních letounů se očekávaly po skončení muslimského svátku Ramadánu, tedy po 21. dubnu.

Satelitní snímky už měsíc předtím odhalily, že se země na dodání nových ruských letounů intenzivně připravuje. V areálu dříve utajované a z části podzemní íránské letecké základny „Oqab 44“ (Orel) se totiž objevil letoun řady SU-27/35 nebo spíše jeho maketa.

Pořízení ruských strojů přímo urychlila ruská válka na Ukrajině. Z pohledu Moskvy jde o obchod za dodávky íránských kamikadze dronů, kterými Rusové masivně útočí na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu.

Ruské letouny Su-35, které má Teherán získat, byly původně vyrobeny pro Egypt, který je nakonec pod tlakem USA a hrozbou sankcí odmítl, a doposud byly uskladněny v ruském výrobním komplexu Komsomolsk na Amuru.

Analytické Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) ovšem předpokládá, že Rusko by mohlo Íránu dodat až 60 těchto letounů. Většinu by ale muselo Rusko teprve vyrobit, což se vzhledem ke ztrátám vlastního letectva ve válce na Ukrajině a sankcím jeví jako nepravděpodobné.

Zachycení letounu kategorie Su-35/27 nebo jeho makety na íránské základně Orel 44 prostřednictvím analytického nástroje SpaceKnow Guardian (12. února 2023) Zachycení letounu kategorie Su-35/27 nebo jeho makety na íránské základně Orel 44 prostřednictvím analytického nástroje SpaceKnow Guardian (12. února 2023)

Teherán o nové letouny bytostně stojí. Vzdušné síly se totiž opírají o flotilu jinak muzejních strojů, když páteř dosud tvoří letouny F-4 Phantom a F-5 Tiger a především letité stroje F-14 Tomcat, získané ještě před islámskou revolucí v roce 1979. Země má také menší počet čínských letounů Chengdu J-7, což je kopie sovětského MiG-21 a novějších strojů MiG-29.

Jak bude probíhat výcvik? ptá se analytik

Podle bezpečnostní analytika Lukáše Visingra však v souvislosti s ruskými dodávkami vyvstává řada otázek. Například, jak bude probíhat výcvik íránských pilotů, údržba nebo systém podpory. „To je něco, s čím mívají Rusové problémy a navíc nyní v podmínkách sankcí bude zajímavé sledovat, zda to vůbec budou schopni zvládnout,“ uvedl.

Momentálně asi nejvýkonnější ruské bojové stroje, které Moskva využívá také k útokům na Ukrajinu, by Teheránu podle analytiků umožnily výrazně více zabezpečit zařízení svého jaderného programu před možným preventivním útokem.

Bude to především komplikace pro Izrael, pokud bude chtít proti zařízením íránského jaderného programu jako v minulosti zakročit a íránský program zbrzdit. „Samozřejmě, ty letouny mají velký potenciál a například i ukrajinští obránci hovoří o ruských strojích Su-35 s velkým respektem s tím, že jde o nejlepší letoun, který Rusové do boje nasazují,“ konstatoval Visingr.

Írán sice tvrdí, že chce atomovou energii využívat jen k mírovým účelům, ale podle západních tajných služeb dlouhodobě pracuje na vývoji jaderné zbraně. A obavy znovu vzrostly letos počátkem roku, kdy experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v Íránu našli stopy uranu obohaceného na 83,7 procenta. To je jen těsně pod 90 procenty, které jsou potřeba pro výrobu jaderných zbraní.

A v případě, že by Rusko dodalo Íránu také vyspělé protivzdušné systémy S-400, o kterých se v souvislosti s obchodem hovoří, by taková kombinace byla podle Visingra podstatnou výzvou pro jakoukoliv sílu, která by chtěla proti Teheránu nějak zakročit.

„Pro Írán to bude velmi významný pokrok vpřed, největší za poslední roky. Získá něco, co se kvalitativně bude blížit moderním západním strojům, které mají ve výzbroji bohaté arabské státy,“ dodal.

Izrael či Spojené státy se budou chtít v případě nějaké akce pokročilým systémům protivzdušné obrany a letounům Su-35 přinejmenším vyhnout a při otevřené vojenské akci zase půjde o vysoce hodnotné cíle, které by nejprve musely být neutralizovány, aby mohl být být splněn primární úkol - zasažení íránských jaderných zařízení.

Podle Visingra je ovšem nepravděpodobné, že by Izrael opakoval dvakrát stejný postup v podobě nějakého překvapivého leteckého úderu na íránská jaderná zařízení. „Všichni očekávají, že se zvedne izraelské letectvo a vybombarduje tucet cílů v Íránu. Předpokládám, že právě tohle Izraelci neudělají a připraví zcela odlišnou akci, protože neopakují ty samé vzorce,“ dodal.