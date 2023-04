Ať už jsou ruské stíhačky tady! Satelity nahlédly do íránské skalní základny

O existenci základny doslova vyhloubené ve skalách informovala íránská státní televize počátkem února s tím, že jde o jednu z několika podobně budovaných podzemních základen po celé zemi, které mají zemi umožnit provádět překvapivé letecké operace.

Na snímcích jsou v podzemních tunelech vidět bitevníky F-4E Phantom II, které Írán získal ještě před islámskou revolucí v roce 1979.

Komerční satelitní snímky z té doby ovšem také odhalily, že na základně je jeden letoun odpovídající letounu kategorie SU-35/27, který by „tam ještě být neměl“.

Írán totiž oficiálně oznámil dosažení dohody s Ruskem o nákupu čtyřiadvaceti ruských strojů Su-35 Flanker M až o měsíc později v březnu a jejich dodávky se očekávají po skončení muslimského svátku Ramadánu, tedy po 21. dubnu.

Zachycení letounu kategorie Su-35/27 nebo jeho makety na íránské základně Orel 44 prostřednictvím analytického nástroje SpaceKnow Guardian.

Vyplývá to z analýzy, kterou pro natoaktual.cz exkluzivně zpracovala oceňovaná česká technologická společnost SpaceKnow, jejíž unikátní aplikace pro obrazové zpravodajství IMINT (Imagery Intelligence) dokáže prostřednictvím satelitních dat sledovat rozsáhlé oblasti prakticky kdekoliv na světě a analyzovat, co se v nich děje.

Z obrazových dat není zatím možné skutečně odvodit, zda jde o jeden z prvních ruských letounů pro případné testování, nebo dokonale věrnou maketu stroje. Nicméně bezpečnostní analytik Lukáš Visingr se přiklání ke druhé variantě.

„S největší pravděpodobností to byla ergonomická maketa, aby si Íránci otestovali zacházení s letouny v podzemní základně. Jestli se tam s nimi vůbec vejdou a jak bude složité s nimi v úzkých chodbách manipulovat,“ konstatoval.

Hypoteticky by sice mohlo jít skutečný stroj, ale podle Visingra je nepravděpodobné, že by taková informace s oznámením – „první už je na místě“ – neunikla například na ruské sociální sítě.

Jak podotkl, technicky se do úkrytů ve skále sice nové ruské stroje pravděpodobně vejdou, ale manipulace s nimi bude horší. Zatímco s letounem F-4E Phantom II s rozpětím 11,7 metrů podle záběrů Íránci pojíždějí podzemím relativně sebevědomě, stroj Su-35 má rozpětí křídel 15,3 metru.

Podle analytika Josepha Dempseyho z londýnského Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) by tak některé oblasti základny mohly být pro tento typ letounu doslova nepřístupné. „A ty potenciálně přístupné, i když se sníženými tolerancemi, by vyžadovaly větší spoléhání se na časově náročnější obsluhu pozemních posádek oproti možnosti pojíždění letadla vlastní silou, jak to prokázaly phantomy,“ uvedl.

Írán získá schopnosti bohatých sousedů

Íránští piloti se mají na nové stroje přeškolovat přímo v Rusku a letouny mají být připraveny ve výrobním komplexu Komsomolsk na Amuru. Jejich reálné dodání mohou přitom Rusové uskutečnit prakticky nepozorovaně.

Se stroji mohou přeletět přes ruské území a Kaspické moře přímo do Íránu, aniž by museli přes vzdušný prostor nějakého jiného státu.

Podle Visingra se íránské vzdušné síly rázem posunou na zcela jinou úroveň. „Su-35 bude s výjimkou izraelských strojů F-35 jeden z nejvýkonnějších bojových letounů v regionu,“ konstatoval.

Ruské stroje s podle něj mohou blížit úrovní letounů F-15, které mají ve výzbroji některé bohaté státy jako Katar nebo Saúdská Arábie, ale i letounům Typhoon, které pořídilo několik států (Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie). „Jak Írán v tomto ohledu doposud zaostával, dostane se rázem na úroveň bohatých arabských států,“ dodal Visingr.

Su-35 označil za patrně nejlepší bojový letoun, který má Rusko v reálné bojové službě. Konstrukce sice pochází z dob studené války, ale letoun má podle jeho slov moderní palubní vybavení na vysoké úrovni. Navíc je schopen nést dalekonosné rakety vzduch-vzduch Vympel R-37 s dosahem přes 200 kilometrů.

Připomněl, že Teherán dosud považoval za své nejlepší letouny prastaré legendární americké troje F-14 Tomcat. Ty sice prošly řadou masivních modernizací, ale nezadržitelně zaostávají a Irán už po nových strojích pokukoval delší dobu.

Pořízení ruských strojů přímo urychlila ruská válka na Ukrajině. Z pohledu Moskvy jde o obchod za dodávky íránských kamikadze dronů, kterými Rusové masivně útočí na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu. „Rusové něco zaplatí, ale Írán chce především technologie. Kromě letadel se mluví o vrtulnících nebo protivzdušných systémech S-400,“ uvedl.

Dopady pro širší region podle něj mohou být značné. „Dá se očekávat, že další státy budou žadonit o prodej amerických F-35, ale dovedu si představit, že některé země budou zvažovat nákup čínských strojů páté generace,“ dodal.