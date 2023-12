Muž v Jeruzalémě zneškodnil teroristu, pak ho omylem zabili vlastní vojáci

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Castleman byl v kritickém stavu převezen do jeruzalémské nemocnice Ša’arej Cédek a krátce před půlnocí, kdy by oslavil 38. narozeniny, byl prohlášen za mrtvého. Castlemanova rodina označila jeho zabití izraelským vojákem za „popravu“.

„Yuval si všiml teroristického útoku na opačné straně silnice, když byl na cestě do své práce. Zastavil své auto, aby proti teroristům zakročil,“ uvádí jeho rodina. „Dříve sloužil u bezpečnostních složek a vždy byl hrdinou a prvním, kdo pohotově reagoval a zachraňoval životy, což udělal i tentokrát.“

Video z bezpečnostní kamery z místa činu ukazuje, jak Castleman vyráží k místu se zbraní v ruce a střílí na teroristy, načež přijíždí vojáci, kteří pálí nejen na teroristy, ale i na něj. Poté Castleman odhazuje zbraň, padá na kolena a zvedá ruce nad hlavu. Křičí přitom na přibližující vojáky, ať nestřílí. Poté je jedním z nich znovu postřelen.

„Nikdo s námi zatím oficiálně nemluvil. Chceme vědět, co se přesně stalo. Na záběrech je vidět, jak útočí na teroristy a neutralizuje je, a oni ho najednou zastřelí,“ řekl Castlemanův otec Moše. „Neodhadli správně situaci. Právě teď nemohu soudit, co bych v té situaci udělal já? Ale chci, aby to důkladně vyšetřili a vyvodili z incidentu závěry.“

Izraelské obranné síly původně tvrdily, že nemají v plánu incident vyšetřovat. V pátek však změnily názor a uvedly, že na základě výsledků počátečního vyšetřování Šin Bet a izraelské policie bylo rozhodnuto, že se na vyšetřování bude podílet také vyšetřovací jednotka vojenské policie.

„Dosavadní výsledky vyšetřování naznačují, že během útoku jeden z vojáků IDF identifikoval a mylně podezříval zesnulého Yuvala, který jednal statečně a odvážně, aby zneškodnil teroristy, jako třetího teroristu,“ uvedla policie. „Tentýž voják na něj také vystřelil, což vedlo k jeho vážnému zranění a tragické smrti,“ dodávají v prohlášení.