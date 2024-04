Útočníci vjeli v Jeruzalémě do lidí, tři zranili. Zbraně se jim zasekly

Tři lidé byli zraněni, když do nich ráno v Jeruzalémě úmyslně najel automobil. Útočníci se pak pokusili na lidi střílet, ale neúspěšně, uvedla policie. Řidič a spolujezdec z místa uprchli. Podle policie byli o něco později dopadeni, když se ukrývali v zavřeném obchodě v blízkosti místa incidentu, informuje portál The Times of Israel.