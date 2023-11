Za deset izraelských rukojmích třicet Palestinců, příměří prodloužili o den

Klid zbraní začal platit před týdnem v pátek a původně měl trvat čtyři dny. Podařilo se ho ale prodloužit o další dva, a příměří tak mělo vypršet dnes v 07:00 místního času (06:00 SEČ).

Téměř do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se ho stranám vyjednávajícím v Kataru podaří prodloužit. Hamás ještě hodinu před termínem uvedl, že Izrael odmítl jeho nabídku na prodloužení klidu zbraní výměnou za propuštění sedmi izraelských rukojmích a předání těl tří mrtvých.

Nakonec ale Izrael, který dal předtím najevo, že je připraven obnovit vojenské operace v Gaze, informoval o prodloužení příměří, a to jen pár minut před 07:00 místního času. Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pak podle serveru deníku The Times of Israel uvedl, že dostal seznam deseti žen a dětí, které mají být dnes propuštěny.

Čtvrteční klid zbraní potvrdilo i katarské ministerstvo zahraničí, podle něhož by měla platit dosavadní dohoda, že za každých deset propuštěných izraelských rukojmích opustí izraelské věznice 30 Palestinců.

Agentura AP poznamenala, že noční vyjednávání bylo složitější i proto, že většinu žen a dětí už Hamás propustil a očekává se, že za propuštění izraelských mužů a vojáků bude požadovat větší ústupky Izraele.

Příměří umožnilo, aby se do Gazy, kde jsou dvě třetiny z 2,3 milionu obyvatel vysídleny, dostalo výrazně větší množství humanitární pomoci. Z Pásma se přitom mohlo vrátit 97 rukojmích, které palestinští ozbrojenci odvlekli při útoku na Izrael 7. října. V zajetí jich podle izraelské armády zůstává 145.