Indonéský experiment má vycepovat žáky, výuka jim začíná v půl šesté ráno

Ve městě na dalekém východě Indonésie je každé časné ráno vidět ospalé teenagery, jak se plahočí ulicemi na cestě do školy. Studenti se účastní kontroverzního experimentu, v rámci něhož má pracovní den začínat mnohem dříve, píše britský deník The Guardian.

Pilotní projekt v Kupangu, hlavním městě provincie Východní Nusa Tenggara, nutí žáky posledních ročníků na deseti středních školách začínat vyučování v 5:30.

Úřady tvrdí, že program, který minulý měsíc oznámil guvernér Viktor Laiskodat, má za cíl posílit kázeň dětí. Podle rodičů jsou ale děti po návratu domů vyčerpané. Školy v Indonésii obvykle začínají mezi 7. a 8. hodinou ranní.

„Je to extrémně těžké, teď musí opustit domov, dokud je ještě tma. Nemohu to přijmout… Jejich bezpečnost není zaručena, když je tma a ticho,“ řekla agentuře AFP Rambu Ata, matka 16leté studentky.

Její dcera Eureka teď musí vstávat ve čtyři hodiny ráno, aby se připravila a jela do školy na motorce. „Teď pokaždé, když se vrátí domů, je vyčerpaná a okamžitě usne,“ řekla Ata.

„Nemá to žádnou souvislost se snahou zlepšit kvalitu vzdělávání,“ řekl Marsel Robot, odborník na vzdělávání z Nusa Cendana University.

Z dlouhodobého hlediska by nedostatek spánku mohl ohrozit zdraví studentů a způsobit změnu v chování, řekl. „Budou spát jen několik hodin a to je vážné riziko pro jejich zdraví. To jim také způsobí stres a svůj stres budou ventilovat protestováním.“

Indonéský web Kompasuvádí, že indonéský ombudsman požádal ústřední vládu, aby do procesu, který trvá od února, zasáhla. Ministerstvo pro posílení postavení žen a ochranu dětí a Indonéská komise pro ochranu dětí také vyjádřily výzvy k revizi této politiky, uvádí Kompas.

Studie z roku 2014 zveřejněná Americkou akademií pediatrie doporučila, aby středoškoláci začínali vyučování v 8:30 nebo později, aby měli dostatek času na spánek.

Změnu Kupangova pravidla také zpochybnili místní zákonodárci, kteří požadovali, aby vláda zrušila to, co nazývali nepodloženou politikou.

Ale místní vláda ve svém experimentu navzdory kritice pokračovala a dokonce jej rozšířila na místní vzdělávací agenturu, kde také státní zaměstnanci nyní začínají svůj den v 5:30.

Rensy Sicilia Pelokillaová, státní úřednice agentury, řekla, že když začala dříve, byla zdravější, protože nyní musí ve své kanceláři navštěvovat skupinové cvičení, které kdysi prospala.

„Jako státní úředník jsem připraven dodržovat nařízení a udělám, co bude v mých silách,“ řekla Pelokillaová.