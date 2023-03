Stavba nové indonéské metropole nabírá skluz. Z paláce je hotov jen zlomek

Nusantara je projektem současného prezidenta Indonésie Joka Widoda. Nová metropole má být zeleným, „chytrým“ městem o rozloze asi 2,5 tisíce kilometrů čtverečních – to je dvakrát víc, než má město New York. Nahradí špinavou, přeplněnou a rychle se potápějící Jakartu na Jávě.

Podle původních odhadů by se tam mělo přesunout asi 1,5 milionu státních zaměstnanců a jejich rodin. Náklady zřejmě přesáhnou 32 miliard dolarů, přičemž pouhých 20 procent z toho hodlá podle agentury Reuters platit stát. Doufá v příliv soukromých investorů. Stát jim ovšem nabízí různé pobídky.

Ve středu tak vláda oznámila, že na deset až třicet let odpustí daň z příjmu právnických osob společnostem, které se rozhodnou investovat do města alespoň 10 miliard indonéských rupií (14,4 milionu korun). Daňové škrty se budou týkat i zahraničních firem, které do Nusantary přestěhují svá sídla.

Politici chtějí přivábit i finanční společnosti a mimo jiné plánují třeba zrušení dovozních daní. Za státní peníze se ovšem už nyní staví prezidentský palác, náměstí a čtyři ministerstva. Palác bude mít tvar garudy, mýtického ptáka a národního symbolu Indonésie. Hotovo má být v srpnu příštího roku, kdy Indonésie oslaví 79. výročí nezávislosti. Například u paláce však zatím postavili pouhých osm procent z celkového plánu.

„Udržitelné lesní město“ chce být do roku 2045 uhlíkově neutrální, píše agentura AP. Přesto se setkalo s kritikou odborníků na životní prostředí i domorodých komunit, podle nichž stavba kvůli odlesňování tropického pralesa životní prostředí dál ničí, domorodce vytlačuje z jejich přirozeného prostředí a ohrožuje také vymírající druhy zvířat, třeba orangutany či levharty.

Občané z nejméně pěti vesnic se kvůli stavbě museli přesunout a další zřejmě přibudou. Vláda se brání, že všem nabídla kompenzace, domorodci však namítají, že nevědí, zda vůbec dostali férovou nabídku. „Nechceme se stěhovat. Nechceme, aby přesouvali hroby našich předků, měnili nebo bourali naše památky,“ kritizuje náčelník domorodců Sibukdin.

Widodo projekt Nusantara oznámil v roce 2019, ale debaty o přesunu hlavního města se vedly už mnoho let předtím. Sotva se začalo stavět, přišel covid. Kvůli pandemii se tak práce začaly zpožďovat. Jokowimu, jak se vládci přezdívá, navíc příští rok končí mandát.

Objevily se tak obavy o osud projektu po prezidentově odchodu. „Má odpověď je ano, absolutně,“ ujišťuje však předseda nusantarské vlády Bambang Susantono, že se nepřestane stavět ani napřesrok, ať už se prezidentem stane kdokoliv. Také jeden z nynějších kandidátů slíbil, že bude v případě svého vítězství v budování města pokračovat.

„Nová metropole není jen pouhou myšlenkou. Stala se zákonem a kdokoliv z nás nakonec vyhraje, při inauguraci bude přísahat, že ho implementuje,“ říká oblíbený exguvernér Jakarty Anies Baswedan, kterého ve volebním klání podporují tři politické strany. Podle agentury Reuters se objevuje v první trojce kandidátů ve všech průzkumech veřejného mínění, do voleb je však ještě daleko a mohou se objevit noví favorité.