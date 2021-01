Indií otřásá traktorová rebelie, slavná Červená pevnost v Dillí padla

Měla to být, ostatně jako každý rok, velká sláva. Indický premiér se toto úterý zúčastnil oslav Dne Republiky, připomínky přijetí ústavy v roce 1950. Na bulváru Rádžpath sledoval vojenskou přehlídku reprezentující vojenskou sílu druhého nejlidnatějšího státu světa, své umění předvedli i piloti nově zakoupených stíhaček Rafale.

Oficiální oslavy ovšem zcela zastínily události v jiných částech města. Do metropole vjeli na traktorech rozezlení zemědělci, prorazili policejní zátarasy a obsadili Červenou pevnost, jeden z nejznámějších symbolů Dillí a vyhledávanou turistickou atrakci, která figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.



Někteří dokonce jeli na koních, Sikhové v turbanech máchali ceremoniálními meči. Policie nasadila slzný plyn i vodní děla, na mnoha místech se jí však kolonu traktorů nepodařilo zadržet. Celý národ v televizi místo slavnostní přehlídky sledoval, jak rozvášnění farmáři vyvěšují odborářské vlajky na věži paláce, který před čtyřmi sty lety postavili mughalští císaři.

„Chceme Módímu ukázat svoji sílu,“ vzkázal indickému premiérovi přes reportéra agentury AP farmář Satpal Singh, který do hlavního města dorazil na traktoru i se svojí pětičlennou rodinou. „My neustoupíme,“ dodal.

Modího trable

Indičtí farmáři až dosud převážně mírumilovně protestovali proti zemědělské reformě, kterou parlament přijal loni v září. Vláda tvrdí, že liberalizace trhu a vstup soukromých investorů povede k navýšení produkce.

Farmáři tomu nevěří. Vadí jim především zrušení minimálních výkupních cen a obávají se, že z tržních reforem budou těžit jen velké korporace. Malé pěstitele to podle nich zruinuje. Od listopadu tisíce farmářů táboří v stanových městečkách na okrajích hlavního města a dožadují se odvolání zákonů.



Podstatnou část protestujících tvoří Sikhové, díky jejichž početné diaspoře na Západě se protestům dostává mezinárodní pozornost. Na podporu krajanů demonstrovali indické komunity v Austrálii, Kanadě i New Yorku, kde v úterý zavlály prapory Chálístánu, vysněného státu sikhských separatistů.



Rebelie, která odstartovala v severních, převážně zemědělských státech Paňdžáb a Harijána, představuje pro Nárendru Módího dosud největší výzvu. Hinduistický nacionalista byl donedávna dominantní silou největší demokracie světa, tato image však v poslední době utrpěla několik šrámů.

Krátce po jeho znovuzvolení začaly masivní protesty proti novému zákonu o občanství, který diskriminuje muslimy a podle některých analytiků nasměroval Indii na cestu k hinduistické polodiktatuře (více zde: Začíná Indie válčit sama se sebou? Módího vláda probouzí staré démony).

Loni na na jaře sedmdesátiletý premiér celou zemi překvapil náhlým vyhlášením třítýdenního zákazu vycházení – a pak žádal o odpuštění zástupy hladových dělníků, kteří se kvůli nefungující dopravě museli vydat stovky kilometrů domů pěšky.



Ekonomika se během koronakrize propadla a do Indie, která měla podle Módího slibů dostihnout Čínu, se vrací bída. Masivní očkovací kampaň domácí vakcínou Covaxin doprovází kritika, že látka byla schválena předčasně, netransparentně a na politickou objednávku.



Během pandemie schválená reforma zemědělství pak zažehla povstání, které se rychle šíří po celé zemi. Protesty, do nichž se dosud zapojilo zhruba 150 milionů zemědělců, navíc poukazují na neudržitelnost indického hospodářského modelu.

Zemědělství dnes živí asi polovinu z 1,3 miliardy obyvatel Indie. Ekonomický a politický vliv farmářů, kteří jsou elitami v Dillí často označováni za duši národa, se však během posledních tří dekád hodně zmenšil. Zatímco dříve jejich produkce představovala třetinu indické ekonomiky, dnes je to asi 15 procent.

V posledních dvaceti letech spáchalo sebevraždu čtvrt milionů farmářů, kteří kvůli neúrodě nezvládli platit dluhy a zabezpečit rodinu. Řada z nich ukončí své trápení tak, že vypije pesticidy.

„Vztek, kterého jsme dneska svědky, se hromadí už velmi dlouho,“ okomentoval pro agenturu AP úterní útok na slavnou pevnost z červeného pískovce agronom a aktivista za vyšší příjmy pro farmáře Devinder Sharma.

„V Indii vzrůstá příjmová nerovnost a farmáři chudnou. Politikové to nepochopili a dál napomáhají tomu, že se příjmy přesunují zezdola nahoru. Farmáři požadují jen to, na co mají právo,“ dodal.