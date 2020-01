, aktualizováno

Z dálky to může vypadat, jako by demokracie Indii už trochu unavovala. A tak noví silní vládci, lehce znudění stabilním politickým systémem, který zemi přes sedmdesát let uchránil před většími výkyvy, bezohledně jitří staré rány a doufají, že s pomocí probuzených démonů Indii zatáhnou na cestu jakési hinduistické polodiktatury.