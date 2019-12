Demokratům se to vrátí. Trumpovi zastánci kritizují schválení impeachmentu

Americká Sněmovna reprezentantů podle očekávání schválila ústavní žalobu na prezidenta Donalda Trumpa a stejně tak podle očekávání ho Senát viny zprostí. V tom se shoduje většina komentátorů reagujících na středeční dění v USA. Předpokládají, že stejně jako ve Sněmovně, kterou ovládají demokraté, se bude hlasovat podle stranické linie i v Senátu, jejž mají v rukou Trumpovi republikáni.

V americké politice se polarizace zabydluje posledních 40 let, ale teď v ní vládne naprostý nihilismus, píše v komentáři The New York Times. Konzervativní média soudí, že demokrati, kteří hlasovali, pro žalobu, poškodili Sněmovnu reprezentantů i USA. Jejich motivem je podle nich fakt, že se nedokázali smířit s prohrou v prezidentských volbách v roce 2016.

Nihilismus v americké politice podle NYT pramení z pohrdání fakty, laxnosti vůči korupci i lhostejnosti k historickým precedentům či zahraničnímu vměšování do americké politiky. Připsat ho lze na vrub především zbabělosti a oportunismu republikánských vůdců.



Rozhodli se totiž podle listu opustit své zásady a Trumpa bezvýhradně následovat. V Senátu budou hlasovat pro zproštění viny, byť ještě nedávno mnozí z nich Trumpa kritizovali. Například Ted Cruz a Marco Rubio a dokonce i vůdce senátní většiny Mitch McConnell prohlašovali, že Trump Americe škodí, připomíná deník.

The Wall Street Journal poukazuje na totéž, co řekl i Trump před stoupenci v Michiganu: republikáni ve středu nepřišli o jediný hlas. Podle WSJ proti žalobě hlasovali i ti republikáni, kteří brzy ze Sněmovny odejdou a nechtějí usilovat o další funkci. Problém podle listu není jejich svědomí, ale chabá a nečestná záminka pro zahájení procesu sesazení. Demokraté ve Sněmovně nevyslyšeli požadavky na povolání svědků do výboru pro tajné služby, uspíšili debatu i hlasování.

Fox News: Motivem byla nenávist

Komentátor stanice Fox News se ale domnívá, že motivem demokratů byla čistá nenávist a že kvůli ní neváhali ještě víc rozdělit USA. Zneužili tím prý svou moc a poškodili Sněmovnu. Podle konzervativního komentátora Rushe Limbaugha demokraté do svého uvažování nezapočítali fakt, že pro Trumpa může být žaloba i osvobozením.



„Co víc mohou udělat? Tímto si vystřílejí vše, co měli, a on tu zůstane,“ řekl. Demokraté mohou způsobit pravý opak zamýšleného, totiž dodat Trumpovi novou energii. „Dokážete si představit Trumpa s ještě větší kontrolou, větším zacílením na svou politiku?“ dodal ve Fox News.

Stanice CNN, která konstatovala, že předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosiová přišla na hlasování celá v černém, jakoby na znamení smutku, neboť demokraté dobře vědí, jak celá věc dopadne, také připomněla, že žaloba Trumpovi v očích veřejnosti nijak neškodí, naopak mu pomáhá. A to musí demokraty necelý rok před volbami trochu, ale možná i hodně znepokojovat. Komentátor stanice Cris Cillizza upozornil na nový průzkum agentury Gallup, podle nějž se zvýšil počet těch, kdo Trumpovu práci schvalují, z 39 na 45 procent a příznivců impeachmentu naopak ubylo z 52 na 46 procent.

Jak uvádí deník The Washington Post, v době, kdy hlasovala Sněmovna, hovořil prezident ke stoupencům v Michiganu a vyzval je, aby se vzepřeli pomluvám a výsměchu, který se týká také jich. Bill Clinton, který patří do trojice prezidentů pohnaných k impeachmentu, se za své chování omluvil, Trump ale žádnou vinu nepřiznává. Na rozdíl od předchozích dvou ústavních žalob, jež se odehrávaly ve vší vážnosti a kdy někteří z kongresmanů hlasovali bez ohledu na svou stranu, tato žaloba se nese v duchu Trumpova prezidentství - boření zaběhlých zvyklostí, napsal Washington Post.

Agentura AP ve svém komentáři poznamenala, že ačkoli si je Trump jist, že kvůli impeachmentu o úřad nepřijde, ve středu byla napsána první věta jeho nekrologu. „V debatě o jeho prezidentství nebude možné nemluvit o impeachmentu, bude to k němu nezvratně patřit,“ řekl historik z Princetonské univerzity Julian Zelizer.

Šéf republikánů v Senátu: Je to jedovatý precedens

Vznesením ústavní žaloby proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vytvořili demokraté ve Sněmovně reprezentantů nebezpečný precedens, který se jim v budoucnu vrátí. Prohlásil to šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell, který středeční hlasování kongresmanů kritizoval. Dodal, že demokraté vedli uspěchané a zmanipulované vyšetřování a že impeachment proti Trumpovi je nejnespravedlivější v moderní historii.

„Tato Sněmovna reprezentantů vedená stranickým běsněním proti prezidentovi vytvořila nový jedovatý precedens, který se v budoucnu vrátí,“ řekl McConnell. Šéf senátní většiny tvrdí, že kongresmani selhali ve své práci, neboť oba články impeachmentu, které prezidenta obžalovávají ze zneužití moci a z obstrukcí, nejsou ve shodě s ústavou.

McConnell se rovněž pozastavil nad tím, že demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová s odesláním ústavní žaloby do Senátu nespěchá. Podle McConnella to vypadá, že demokratičtí kongresmani nad impeachmentem ještě váhají. Dodal nicméně, že Pelosiová musí Senátu obžalobu doručit co nejdříve, aby mohl proces s prezidentem začít. „Cokoli jiného by nebylo spravedlivé,“ uvedl. Pro rychlé předání obžaloby Senátu je i Trump, který počínání demokratů považuje za hon na čarodějnice.