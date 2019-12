Impeachment jde do další fáze, demokraté formulují žalobu proti Trumpovi

15:57 , aktualizováno 15:57

Demokraté zahajují přípravu konkrétního znění ústavní žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa. V projevu k národu to oznámila předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Její slova potvrzují spekulace médií, že Sněmovna by o impeachmentu mohla hlasovat ještě do konce roku. Verdikt by pak vynesl Senát ovládaný Trumpovými republikány.