Začal rok maximální hysterie. Volby v USA, boj za klima, brexit i vasektomie

K tomu, aby neměl dítě, ho přiměly povodně na Mississippi, požáry v Kalifornii a „celá ta záležitost s Trumpem“. Nemít dítě je podle něj také dobrá cesta, jak si bez výčitek svědomí nechat svoji těžkou čtyřkolku se spotřebou 15,6 litru na sto kilometrů. Předobrazem roku 2020 je i Projekt 1619, v němž redakce New York Times v létě šmahem přepsala americké dějiny tvrzením, že začínají rokem 1619, kdy se tam vylodilo prvních dvacet černých otroků. To by prý okamžik, od něhož se vše odvíjí, i prohlášení nezávislosti otcové zakladatelé sepsali jen proto, aby zachovali otrokářský systém…