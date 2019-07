V Hongkongu protestují statisíce lidí, poničili čínský státní znak

Organizátoři nedělní demonstrace si stěžovali, že policie povolila pouze krátkou trasu protestního pochodu a že jeho konec stanovila v hustě obydlené čtvrti Wan Chai, odkud se budou masy lidí obtížně rozcházet.

Policie se chtěla opatřením vyhnout tomu, aby demonstranti procházeli kolem sídla vlády a parlamentu, kde v minulosti často probíhaly potyčky s policií. Budovy i tak preventivně nechala ohradit dva metry vysokými zábranami.



V bývalé britské kolonii se konají demonstrace uplynulých sedm týdnů. Jejich spouštěčem byl návrh zákona o extradici do pevninské Číny. Postupně však přerostly v širší požadavky na zachování demokratických výdobytků, zejména pak svobody vyjadřování a nezávislosti soudnictví.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová sice po vlně nevole právní normu označila za mrtvou, návrh ale formálně nezrušila. Kritici zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Demonstrace se uskutečnila den poté, co v sobotu vyšli do ulic desetitisíce stoupenců hongkongské vlády, kteří protestovali proti násilí demonstrantů a vyjadřovali podporu místní policii.