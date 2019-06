V Hongkongu pokračují masové demonstrace proti vydávacímu zákonu do Číny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zákon by umožnil vydávat podezřelé osoby do zemí, s nimiž Hongkong ještě nemá uzavřeny vydávací smlouvy, tedy i do pevninské Číny. Hongkongská správa tvrdí, že to zabrání tomu, aby se Hongkong stal útočištěm kriminálních živlů, avšak kritici se obávají, že Čína zákon zneužije k pronásledování svých oponentů a že krok povede k utužení čínské kontroly nad Hongkongem. Od roku 1997, kdy ho Británie předala Číně, je spravován podle principu jedna země, dva systémy a požívá určité autonomie.

V hongkongských ulicích se postupně vytvořil velký dav, který prošel asi tříkilometrovou trasu mezi parkem královny Viktorie a náměstím před budovou parlamentu. Protesty se konají několik měsíců, ve středu proti účastníkům zasáhla policie slzným plynem a zraněno bylo na 80 lidí.

„Naše požadavky jsou jednoduché. Carrie Lamová musí odstoupit, extradiční zákon musí být stažen a policie se musí omluvit za to, že proti lidem použila mimořádnou sílu,“ citovala agentura AP účastníka pochodu Johna Chowa. V davu bylo vidět rodiny s malými lidmi i starší lidi, pochod byl pokojný a chvílemi se zastavoval. Většina lidí přišla oblečená do černého, někteří nesli transparenty s nápisem určeným policistům: Nestřílejte, jsme Hongkonžané.

Někteří účastníci vyjadřovali rozhořčení nad tím, že se Lamová v pátečním vystoupení zastala policie a neomluvila se za středeční zákrok. „Odmítla se omluvit a to je nepřijatelné. Je to hrozná vůdkyně, plná lží. Myslím, že zákon pouze zdržela, aby nás uklidnila,“ řekla šestnáctiletá účastnice pochodu Catherine Cheungová. „Už jí nedůvěřujeme, musí odstoupit,“ dodala její spolužačka Cindy Yipová.

Podle AP lidé zaměřují svou nespokojenost na Lamovou, i když uznávají, že coby vykonavatelka diktátu Pekingu nemá na výběr.

Lamová v sobotu oznámila, že pozastavuje legislativní proceduru schvalování zákona na neurčito. Chce dát prostor dialogu s občany a sdělila, že zákon se do parlamentu do konce roku už znovu nedostane. To ale organizátorům protestů nestačí, chtějí, aby se od zákona upustilo docela. Policisté se dnes omezili spíše na řízení dopravy než na demonstranty, jež sledovali také turisté a lidé z nákupních center.

Aktivisté se domnívají, že Lamová ztratila důvěru veřejnosti. „Pokud odmítá ten kontroverzní zákon zrušit úplně, znamená to, že neustoupíme. Ona zůstane, zůstaneme i my,“ řekla k demonstracím Claudia Moová, jedna z poslankyň, která prosazuje ochranu demokracie v Hongkongu.



Podle organizátorů přišlo na demonstraci minulou neděli až milion lidí a v podobnou účast doufali i dnes. Podle úřadů se ale před týdnem zúčastnilo 240 000 lidí. Aktivisté bojující za ochranu demokracie vyzvali, aby se v pondělí konala generální stávka. Připojit se chtějí některé odborové svazy, učitelé a další skupiny.

V době hongkongského pochodu se konal v Tchaj-peji solidární pokojný protest vsedě. Jeho účastníci sdělili, že zákon připravovaný Hongkongem představuje riziko i pro Tchaj-wan, který Čína považuje za jednu ze svých provincií. Zákon má umožnit vydávání lidí také na Tchaj-wan nebo do Macaa.

Mnozí lidé dnes přišli s květinami k improvizovanému památníku zřízenému k uctění muže, který se zabil v sobotu, když se snažil pověsit transparent. Stálo na něm „Milujte, nestřílejte a Žádné vydávání do Číny“.