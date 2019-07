Čína může poslat do Hongkongu armádu, použít sílu by mohla i na Tchaj-wanu

„Pozorně sledujeme dění v Hongkongu, konkrétně vývoj po pondělních prostestech radikálů,“ řekl Wu Čchien, mluvčí čínského ministerstva obrany na středeční tiskové konferenci. Informoval o tom web South China Morning Post.

Na dotaz, jak ministerstvo na protesty zareaguje, odkázal na zákon, podle kterého může hongkongská vláda požádat ústřední vládu v podobných situacích o pomoc. Ta má poté možnost na místo vyslat armádu, která by pomohla udržovat pořádek v ulicích města.

Zákon ovšem uvádí také to, že Čínská osvobozenecká lidová armáda nesmí zasahovat do vnitřních záležitostí regionu. Měla by pouze na požádání pomáhat při udržování společenského pořádku, nebo například při katastrofách.

„Násilné chování některých radikálních demonstrantů ohrožuje autoritu ústřední vlády a princip ‚jedné země, dvou systémů‘. To je nepřípustné,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany.



Čína bývalé britské kolonii Hongkongu při přechodu pod správu Pekingu v roce 1997 slíbila - v duchu principu „jedna země, dva systémy“ - vlastní právní systém, omezenou demokracii s politickými stranami a určitá práva, jako je svoboda shromažďování a projevu.



Čína se nevzdá použití síly v Tchaj-wanu

Čína se ve snaze spojit Tchaj-wan s pevninou „nevzdá použití síly“ a podnikne veškerá vojenská opatření, aby porazila „separatisty“, píše se to v Bílé knize o národní obraně, kterou zveřejnil Peking. Dokument kritizuje posilování armád USA, Japonska a Austrálie v regionu, které podle Číny oblast destabilizuje.



Za jeden z hlavních úkolů bílá kniha označuje snahu zrušit nezávislost Tchaj-wanu a bojovat s údajnými odštěpeneckými silami v Tibetu a v západní provinci Sin-ťiang. Mluvčí ministerstva obrany v komentáři k dokumentu řekl, že hrozba tchajwanského separatismu roste, a varoval, že každého, kdo bude usilovat o nezávislost Tchaj-wanu, čeká nezdar.

V bílé knize se píše, že rozmístění amerického obranného protiraketového systému v Jižní Koreji výrazně podkopalo strategickou rovnováhu v regionu. Dokument rovněž odsuzuje interpretaci japonské ústavy, podle níž může japonská armáda operovat ve vzdálenějších oblastech od hranic země.

Bílá kniha potvrzuje závazek Pekingu nepoužít jadernou zbraň jako první. „Čína vždy vyznávala politiku nepoužití jaderných zbraní jako první v jakékoli době a za jakýchkoli okolností,“ uvádí ministerstvo obrany.