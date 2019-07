Maskovaní muži s obušky útočili na hongkongském nádraží, zranili 45 lidí

Podle místní nemocnice bylo zraněno 45 lidí, jeden je v kritickém stavu. Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět muži v bílých tričkách útočící na lidi na nástupištích a ve vagonech.

Mobsters beat up passengers indiscriminately at Yuen Long MTR station. Passengers retreated to train cars; fear, chaos & blood everywhere. According to eyewitness report, @hkpoliceforce did not arrive until an hour later. All thugs left right before cops arrived. #HongKong pic.twitter.com/mnnvIATzpw