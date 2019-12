Bezdomovci v Glasgow dostávají heroin. Podpora závislosti, oponují kritici

Několik drogových uživatelů dostane dvakrát denně v průběhu celého týdne dávku medicínské formy heroinu, známou jako diamorfin. Injekční aplikace budou probíhat v čistých klinických pokojích pod dohledem trénovaných mediků.

Program je určen pro ty vybrané uživatele, na které nepůsobí substituční léčba, nazvaná též udržovací nebo náhradní terapie, při které je danému jedinci předepsána látka s podobnými farmakologickými účinky jako droga, na které je závislý, avšak s nižším stupněm rizika.

V prvním roce se programu zúčastní 20 uživatelů. Město počítá s tím, že další rok dojde k zdvojnásobení jejich počtu.

Vybraní uživatelé jsou pouze ti, co jsou v dlouhodobém kontaktu s městským protidrogovým týmem potírajícím drogovou závislost mezi bezdomovci. „Program od nich vyžaduje poměrně přísnou disciplínu, kterou ne všichni budou schopni a ochotni projevit,“ poukazuje Andrew McAuley, specialista na užívání drog z Glasgow Caledonian University.

Program není zamýšlený jako dlouhodobý, upozorňuje list The New York Times. Výzkum ukazuje, že klinické benefity lze vidět už šest týdnů po léčbě.

Podle kritiků však tento způsob léčby drogové závislosti je kontraproduktivní. „Léčba lidí závislých na heroinu by měla být zaměřena na pomoci jim (dostat) se do stavu bez drog, nikoli na prodloužení a usnadnění jejich závislosti,“ cituje Neila McKeganeyho, bývalého ředitele Centre for Drug Misuse Research na Glasgow University deník The Independent.

Kritici též poukazují na to, že diamorfin stojí více než náhražky opioidů. Sto gramů ampulí diamorfinu stojí 9 britských liber (270 korun) až 10 britských liber (300 korun), dohromady se za jednoho pacienta za rok utratí 14 000 liber (420 000 korun).

Podle zastánců opatření je to však jen zlomek z celkových nákladů uživatelů drog na kriminální systém a služby veřejného zdravotnictví. V anglickém městě Middlesbrough, kde funguje podobné medicínské zařízení jako v Glasgow, stálo veřejnost 351 zločinů spáchaných dvaceti drogově závislými 800 000 britských liber (24 milionů korun) během dvou let, poukazuje britský list The Guardian.

Skotsko se dlouhodobě potýká se značným počtem úmrtí spojených s drogami. Zatímco v roce 1996 kvůli drogám zemřelo 244 lidí, v roce 2018 to už podle skotských národních statistik bylo 1 187 lidí.

Míra drogových úmrtí je ve Skotsku téměř třikrát větší než v Británii jako celku a je nejvyšší v Evropské Unii. V roce 2017 Skotsko dokonce v počtu drogových úmrtí na obyvatele předstihlo USA, které jsou stiženy vážnou opioidní krizí.

Podle zprávy Komise pro skotské záležitosti britského parlamentu jsou centra jako to v Glasgow cestou k snížení počtu drogových úmrtí. „Každému takovému úmrtí lze předcházet a tato centra by mohla hrát zásadní roli při řešení drogové krize ve Skotsku,“ řekl Pete Wishart, předseda výboru.

Švýcarský model

Podobná centra existují v několika zemích, např. ve Švýcarsku, Francii, Německu, Kanadě a Austrálii. Podle zastánců terapie napomáhají drogově závislým se navrátit zpět do běžného života.

Ve Švýcarsku mezi lety 1991 a 2010 poklesla úmrtnost v důsledku předávkování o 50 procent, nárůst nakažených infekcí HIV se snížil o 65 procent a počet nových uživatelů heroinu klesl o 80 procent. Švýcaři byli s drogovým programem natolik spokojeni, že v celostátním referendu v roce 2008 se 68 procent lidí vyslovilo pro to, aby se droga dostala do lékáren, kde ji jde koupit za jedenáct eur (231 korun).

Podle českých odborníků by však švýcarský model v Česku nefungoval. „Toto je přístup pro specifické země se specifickou politikou, tradicemi, kulturou a v neposlední řadě penězi, program je velice drahý. V případě české společnosti bych asi nebyl pro, myslím, že by převažovala negativa. Nejsme tak bohatý stát, nemáme dlouho demokratickou tradici, nejsme tak otevření, spíš bych řekl že jsme v této rovině křehcí,“ řekl Jiří Presl, ředitel Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In.