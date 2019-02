Opioidy. Zázračné léky na bolest do šesti let zabijí půl milionu Američanů

Každých dvanáct sekund někdo v Americe umře. Stále více jsou mezi nimi ti, kdo začali obyčejným práškem proti bolesti. Nyní je v USA pátou nejpravděpodobnější příčinou smrti.



Prášky na bolest, z nichž se stala nebezpečná droga, poprvé předstihly jako zabiják autohavárie a střelné zbraně, tedy americkou klasiku. Mezi lidmi do padesáti let jsou dokonce nejčastější příčinou úmrtí. A všechno začalo tak nevinně.

V roce 1996 přišla farmaceutická firma Purdue s opravdovou bombou, lékem na bolest jménem OxyContin. Byl na bázi opia, dvakrát silnější než morfin. Začala velká pilulková revoluce: do té doby byly tabletky na bázi opia určeny jen pro pacienty po operacích nebo dlouhodobě pro ty, kdo v bolestech umírali.

Byly totiž návykové. A to rychle. OxyContin ne. Aspoň to tvrdila agresivní reklama. Riziko nehrozí ani jednomu procentu, tvrdila. Ostatní farmaceutické firmy rychle naskočily do vlaku se zázračnou pilulkou budoucnosti. Droga se začala prodávat s tím, že jde jen o nějaký superibalgin.

Byl to obchodní triumf – a tragédie, pokud šlo o životy lidí. Prodej léků tohoto typu se mezi lety 1999 až 2011 zečtyřnásobil, takže v průměru si každý dospělý Američan aspoň jednou ročně balení zázračné pilulky pořídil.

Byly to doby, kdy se například ve státu New Hampshire narodilo skoro šest procent dětí, které měly v krvi opioidy kvůli tomu, že maminky jedly kouzelnou pilulku. Lidé začali ve velkém umírat na předávkování, protože léky přece jen byly návykové.

Úřady s tím začaly něco dělat, ale přišlo druhé kolo. Vše zmutovalo do mnohem většího průšvihu. Věc převzaly mexické drogové kartely.

Spatřily obrovskou šanci. Nepotřebují už pole s mákem ani kokou. Jen malé laboratoře. Začaly vyrábět syntetické opioidy ve velkém. Pro všechny. Ten hlavní opioid se jmenuje fentanyl. Je účinnější než heroin, stejně návykový a mnohem levnější.

Podle studie Stanfordovy univerzity zabije v letech 2016 až 2025 půl milionu Američanů. Vládní Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že už v období 1999 až 2017 opioidy zabily 400 000 lidí. Stali se z nich narkomani úplně stejně jako po cracku nebo heroinu. A úplně stejně umírají na předávkování. Čísla ze studie sedí: v roce 2017 opioidy zabily už skoro 48 000 lidí. Drogy celkem zabijí za rok 70 000 lidí. Opioidy tedy tvoří víc než dvě třetiny. A má být pořád hůř.