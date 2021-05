Basilej nabízí bezdomovcům jednosměrné lístky do Evropy, nesmí se vrátit

Švýcarské město Basilej přišlo se speciálním způsobem, jak se vypořádat s bezdomovci. Nabízí jim jednosměrné jízdenky a letenky do Evropy. Lidé bez domova musí ale podepsat dohodu, že se do země nevrátí. Pokud by to porušili a vrátili se, hrozí jim deportace.