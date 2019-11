Rekordní úlovek. Ve Slovinsku zadrželi v přístavu 730 kilo heroinu

Podle agentury STA jde o největší množství najednou zadrženého heroinu ve Slovinsku od nabytí nezávislosti v roce 1991. I pro maďarské bezpečnostní orgány jde o největší „úlovek“ za posledních 20 let.



Heroin byl ukrytý v zásilce 437 rolí polyetylenové folie s celkovou hmotností 21 530 kilogramů. Zásilka se do koperského přístavu dostala v přepravním kontejneru, jehož trasa podle dokumentace vedla do Slovinska přes Egypt ze Spojených arabských emirátů. Na loď, která s ním připlula do Koperu, byl naložen v Egyptě.

Úředníci při analýze rentgenového skenu kontejneru podle listu Delo zaznamenali nesrovnalosti a zásilku označili za rizikovou. Na základě dodatečně získané dokumentace se navíc zjistilo, že náklad ve skutečnosti cestoval z Íránu a jeho příjemcem měla být jistá společnost v Maďarsku.



Při nařízené prohlídce obsahu kontejneru pak služební pes určil, že v některých rolích jsou ukryté balíčky s drogou. Vyšetřování ve spolupráci s maďarskou policií odhalilo zločineckou organizaci, která se zabývala pašováním ilegálních omamných prostředků.

Slovinští policisté v součinnosti s maďarskými kolegy a agenturou EU pro justiční spolupráci Eurojust nechali 61 kilogramů z kontrabandu dojet do cílového místa v Maďarsku. Následně byl v jednom skladu v Budapešti zadržen 47letý Maďar při rozbalování foliových rolí.