Konec boje s islamisty. Francie a její spojenci včetně Čechů se stahují z Mali

Vyjádření české ministryně obrany Jany Černochové redakce iDNES.cz shání.

„Kvůli četným překážkám ze strany malijské přechodné vlády Kanada a evropské státy působící po boku (francouzské) operace Barkhane a v rámci mise Takuba soudí, že tamní podmínky už neodpovídají současnému vojenskému závazku bojovat proti terorismu v Mali. Rozhodly se proto, že začnou s koordinovaným stažením příslušných jednotek z malijského území,“ píše se v prohlášení zveřejněném Elysejským palácem.

Země zároveň chtějí v regionu zůstat, a to zejména v Nigeru a státech Guinejského zálivu. Plány na reorganizaci mají v úmyslu představit do června 2022.

O brzkém oznámení odchodu jednotek z Mali v poslední době spekulovala média. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian na začátku tohoto týdne uvedl, že v Mali už nejsou podmínky pro pokračování v boji s islamistickými milicemi.

Francie proti islamistickým skupinám v Sahelu bojuje už devět let. Vztahy mezi Bamakem a Paříží se postupně zhoršovaly od srpna 2020, kdy vojáci uskutečnili v africké zemi puč. Kritiku vzbudilo také odložení voleb, které měly vést k návratu demokratického systému. Koncem ledna junta vyhostila z Bamaka francouzského velvyslance a vyzvala Dánsko, aby okamžitě ze země stáhlo své vojáky.

Mise Takuba v západoafrické zemi působí z francouzské iniciativy od roku 2020, podílí se na ní zhruba 14 evropských zemí včetně České republiky.

„Nechceme dělat nějaká jednostranná rozhodnutí, konzultujeme situaci s evropskými partnery zapojenými v Sahelu. Na stole je řada možností, a to včetně uvalení sankcí, ale budeme o tom jednat. Zatím žádné změny v nasazení našich vojáků neplánujeme,“ uvedla v lednu pro iDNES.cz ministryně obrany Černochová a připomněla tehdy, že Češi by v Mali měli od konce června převzít velení výcvikové mise EU a v druhé polovině roku by měli velet i uskupení Takuba.