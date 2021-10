Rusové se hlásí do války v Sahelu, Francouzi se stahují a zuří

„Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, tak vzhledem k minulosti Vagnerovy skupiny lze konstatovat, že jakákoliv přítomnost ruských žoldnéřů v Mali dále ztíží už tak křehkou a nestabilní situaci,“ uvedla tento týden pro portál Voice of America (VOA) mluvčí amerického ministerstva obrany Cindi Kingová.

Pentagon se tak přidal k zástupu varovných hlasů, které se vládu plukovníka Assimi Goïty snaží odradit od využití služeb soukromé vojenské skupiny napojené na mocenské kruhy v Kremlu.

Vagnerova skupina by podle nepotvrzených zpráv měla do Mali poslat tisíc žoldnéřů, kteří pomůžou s výcvikem místní armády a zajistí bezpečnost představitelů státu. Přechodnou vládu v Bamaku to přijde na 10,8 milionu dolarů měsíčně.



Malijci existenci kontraktu zatím popírají, druhým dechem však upozorňují, že současný přístup Západu jim nedává jiné možnosti. „Bezpečnostní situace se každým dnem zhoršuje. Musíme si najít nové partnery, kteří nám mohou pomoci. Můžeme usilovat o partnerství s Ruskem i jakoukoliv jinou zemí,“ uvedl pro VOA malijský premiér Choguel Maïga.

„Opouštíte nás uprostřed boje“

Mali se potýká s bojem proti několika džihádistickým skupinám, které se ani přes osm let trvající nasazení francouzské armády nedaří zkrotit. Islamistická guerilla těžící z chronické korupce i místních kmenových nesvárů se postupně přelila i do sousedního Nigeru a Burkina Fasa.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého příští jaro čeká obhajoba mandátu, se z čím dál více nepopulárního angažmá v Sahelu pokouší vybruslit. V nejbližší době by se pětitisícový kontingent francouzských vojáků měl smrsknout na polovinu, celá operace Barkhane by měla být ukončena v prvním kvartálu roku 2022.

Elysejský palác nefrustruje jen věčné nahánění povstalců na nekonečných planinách Sahelu, ale i fakt, že přítomnost někdejší koloniální velmoci vzbuzuje protesty místních obyvatel. Otázkou také je, za koho vlastně francouzští vojáci umírají (dosud jich v Sahelu padlo 55), protože Mali během posledních dvanácti měsíců zažilo dva vojenské převraty.



V posledních dnech tak mezi Paříží a Bamakem létají ostrá slova. Malijský premiér Maïga francouzskou vládu obvinil, že s ním stahování nekonzultovala a že „opouští jeho národ uprostřed boje“. Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová se zase nechala slyšet, že malijská vláda „šlape po krvi prolité francouzskými vojáky“.

Vrtulníky a munice

Napětí a rostoucí podezíravost umocnil fakt, že Mali počátkem října obdrželo z Ruska čtyři helikoptéry, zbraně a munici. „Mali koupilo helikoptéry od Ruské federace, přátelského státu, s nímž jsme vždy udržovali velmi plodné partnerství,“ komentoval to místní ministr obrany Sadio Camara, který sám prošel výcvikem v Rusku.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov rovněž potvrdil, že Mali se obrátilo na „soukromou vojenskou společnost z Ruska“ aby mu pomohla v boji s džihádistickými skupinami. Podezření padá v první řadě na Vagnerovu skupinu, za kterou stojí Jevgenij Prigožin, oligarcha s úzkými vazbami na Putinův režim.

Vagnerovci se poprvé zjevili během bojů na východní Ukrajině a zapojili se i do syrské občanské války. V posledních letech je Kreml používá k prosazování svých zájmů v Africe. V Libyi bojují na straně maršála Haftara, drží u moci vládu v Středoafrické republice, spekuluje se o jejich roli při zabití dlouholetého prezidenta Čadu Idrisse Débyho.



Pokud Mali kontrakt s ruskými vojenskými kontraktory skutečně uzavře, bude to znamenat výraznou ránu západním strategickým zájmům v Africe. Paříž hrozí, že Mali v takovém případě ztratí podporu mezinárodního společenství. „S žoldnéři není možné fungovat společně,“ řekla koncem září Parlyová.

Odchodem svých jednotek pohrozilo také Německo, Estonsko či Česká republika. Čeští vojáci působí v neklidné západoafrické zemi nejen ve výcvikové misi Evropské unie, ale i v operaci Takuba, ve které se pod francouzským velením české speciální síly zapojily do bojových operací proti islamistům.

Podle BBC jsou obyvatelé Mali v pohledu na ruské angažmá rozděleni. Alespoň podle některých z nich by však nebylo na škodu vyzkoušet pomoc jiného spojence než je Francie. „Rusko nemá v malijské politice žádné zájmy jako Francie, která se snaží konflikt řídit podle svých ekonomických a politických zájmů,“ řekl britské stanici místní aktivista Oumar Cissé.