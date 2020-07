Prolévání krve nevěřících je pro něj zdrojem radosti. Dostal 30 let

Vilus, který konvertoval k islámu ve věku 21 let, byl podle obžaloby součástí teroristických aktivit v letech 2013 až 2015.

Prokurátorům se nepodařilo prokázat, že obžalovaný sám někoho zabil, přesvědčili však soudce, že byl členem organizované skupiny, která měla na svědomí životy lidí.

Předseda soudního senátu při oznamování verdiktu v pátek večer uvedl, že mohl padnout i doživotní trest, soud ale prý chtěl odsouzenému nechat „jiskru naděje“. Nárok na podmínečné propuštění bude Vilus mít po 20 letech za mřížemi.



Agentura AFP jej označuje za ústřední postavu „francouzské teroristické galaxie“. Byl prý jedním z prvních zástupců své generace, který se dostal do řad IS v Sýrii, a také je jedním z mála lidí, kdo se z Blízkého východu vrátili a jsou stále naživu. Zatčen byl před pěti lety v Turecku, když se chystal odletět do Prahy.



Prokurátoři u soudu tvrdili, že Vilusovým cílem bylo stanout v čele skupiny střelců a sebevražedných atentátníků, kteří útočili v Paříži v listopadu 2015. Toto tvrzení ale rovněž nebylo dokázáno. Obžalovaný jakékoli napojení na sérii útoků ve francouzské metropoli, která připravila o život 130 lidí, odmítl. U soudu ale poprvé přiznal, že syrská bojiště opustil s cílem „zemřít se zbraněmi v rukách“.

„Prolévání krve nevěřících je pro něj zdrojem radosti,“ uvedl státní zástupce, který vedl tým prokurátorů. Obžaloba neměla k dispozici mnoho svědků a tak se výrazně opírala o videa šířená na internetu Islámským státem, píše Reuters. Vilus na jednom z nich přihlíží popravě dvou mužů na ulici na východě Sýrie.

Obžalovaný soudu řekl, že se k této události dostal náhodou po cestě z mešity a že násilnou ideologii IS už zavrhl.