Islámský stát v Evropě už netáhne. Vězni jsou méně radikální, tvrdí studie

„Viděl jsem na vlastní oči, co IS udělal,“ tvrdí 27letý bývalý belgický džihádista Abu Aicha. V roce 2013 odcestoval do Sýrie, aby se přidal k neblaze proslulé teroristické organizaci. Nyní radí ostatní muslimům, aby se od IS drželi co nejdále. Podle něj mají podobný názor i další evropští navrátilci.

Podle listu The Washington Post Aichův odmítavý postoj zaznamenávají badatelé specializující se na bezpečnostní studia i zpravodajské služby. Obavy, že bojovníci, kteří se vrátili ze Sýrie a Iráku, podnítí další vlnu násilí v evropských zemích, se podle nich zatím nepotvrdily.

„Množství náznaků ukazuje na rozčarování mezi navrátivšími bojovníky a propuštěnými vězni,“ uvedl Thomas Renard, belgický odborník na terorismus a vězeňskou radikalizaci. „Zdá se, že se nepropojují se svými (teroristickými) sítěmi, ani se nevracejí k násilným extremistickým aktivitám. Zprávy od zpravodajských služeb to potvrzují,“ dodal.

Studie think tanku The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) zjistila, že nikdo z 368 propuštěných belgických vězňů dříve napojených na teroristické skupiny v období od roku 2012 až do současného roku nebyl přímo zapojen do teroristického útoku, nebo do přípravy útoku.

„Jsou náznaky, že se radikalizace ve věznění buď zpomaluje, nebo se alespoň stává více utajenou,“ píše se ve zprávě. „V éře po kalifátu, džihádistický narativ se stal poněkud méně přitažlivým pro náchylné vězně. Také je ve vězení méně proaktivních náborářů.“

Islámský stát na Blízkém východě posiluje aktivitu

Islámský stát od roku 2015 utržil několik vojenských porážek, aby nakonec v roce 2017 ztratil své hlavní město Rakka. O dva roky přišel o život zakladatel a vůdce IS abú Bakr Bagdádí při americké vojenské operaci.

Někteří členové zpravodajských služeb zdůrazňují, že jakkoli bývalí bojovníci říkají, že nechtějí být už součástí IS, neznamená to, že jsou zcela imunní vůči svůdnosti terorismu. „Nejme naivní,“ řekl listu The Washington Post jeden zpravodajec, který si nepřál být jmenován. „Mohou se zítra přidat k nové skupině nebo propadnout novému IS. Nemůžete si být nikdy na sto procent jistí.“

Aicha přiznává, že ve věznicích se stále najdou ti, které mohou náboráři získat na svou stranu. „Věřím, že vězení je spousta lidí, kteří jsou přístupní něčemu novému. Čekají na novou skupinu, nebo heroickou postavu.“

Znepokojení mezi bezpečnostní komunitou vyvolává rostoucí počet útoků, kterých se IS dopouští v Iráku a Sýrii. Skupina uskutečnila 566 útoků v Iráku jen během prvních třech měsíců 2020. V porovnání, minulý rok to bylo za stejné období 292, uvádí studie akademického ústavu Combating Terrorism Center.

Podle analytiků IS využívá zmatku v Sýrii a Iráku. Americké vojenské síly se začaly stahovat z Iráku poté, co americký bezpilotní dron zabil v Bagdádu oblíbeného íránského generála Kásema Solejmáního. V Sýrii během zmatku vzniklém po turecké invazi do Sýrie uprchli někteří věznění bojovníci IS z kurdského vězení.

Teroristické organizaci též pomáhá koronavirus. Ačkoliv původně varoval bojovníky před nákazou, nyní virus oslavuje jako boží zásah proti křižákům. Jeho zvýšenou aktivitu v regionu lze přičíst absenci vojenských sil většiny států včetně Iráku, které kvůli obavám z koronaviru omezily hlídky i vojenská cvičení a nechaly tak teroristické organizaci otevřené pole působnosti.



21. července 2017