Ve vězení zhubl o 50 kilo. Saakašvili u soudu ukazoval vystouplá žebra

Prozápadní politik Saakašvili, který stál v čele Gruzie v letech 2004 až 2013, byl v nepřítomnosti odsouzen ve vlasti na šest let do vězení za zneužití moci. Ve vězení se ocitl po svém návratu do vlasti z exilu v říjnu 2021. Po uvěznění pětapadesátiletý politik opakovaně vyhlásil protestní hladovku. Tvrdí, že je pronásledován z politických důvodů.

Jeho zdravotní stav se ve vězení zhoršil. Exprezident rovněž vznesl obvinění, že byl otráven. Již několik měsíců se léčí s psychickými a neurologickými problémy v tbiliské nemocnici.

Během nynějšího soudního slyšení jeho tým požádal o to, aby bylo exprezidentovi dovoleno léčit se v zahraničí. Saakašvili rovněž zvedl své tričko, aby soudci ukázal, jak moc zhubl. Jak uvedli jeho spolupracovníci s odvoláním na lékařské záznamy, když byl v říjnu 2021 uvězněn, vážil 115 kilogramů. Během kontroly minulý týden pak vážil jen 68 kilogramů.

Saakašvilovi spolupracovníci tvrdí, že je mu odpírána řádná léčba. Gruzínské úřady se brání a tvrdí, že exprezident předstírá, že je jeho stav závažnější, aby byl předčasně propuštěn z vězení.