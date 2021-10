Gruzínského exprezidenta Saakašviliho po návratu do vlasti hned zadrželi

Bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho po návratu do vlasti zadrželi. Oznámil to premiér Irakli Garibašvili. Exprezidenta podle něj převezli do „příslušného“ vězeňského zařízení.