Nová kapitola Saakašviliho ságy. Uprchlý prezident chce opět vládnout Gruzii

16:43

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili se plánuje vrátit do vlasti, odkud před sedmi lety uprchl. A to v případě, že jeho strana vyhraje nadcházející parlamentní volby. Dvaapadesátiletý politik a nynější poradce na Ukrajině by se pak stal gruzínským premiérem. V rodné zemi mu přitom stále hrozí zatčení.