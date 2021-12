Zvažme povinné očkování, vybízí von der Leyenová. Dětské vakcíny budou dřív

Země Evropské unie by měly pokročit v očkování proti covidu-19 posilujícími dávkami, vyzývá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní je také čas na diskusi o povinném očkování, do něhož však komise nemá členským zemím právo mluvit. Vakcíny pro děti od pěti do 11 let budou mít členské státy k dispozici 13. prosince. To je o týden dříve, než počítal původní plán.