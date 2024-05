Macron přiletěl na Novou Kaledonii tišit nepokoje. Rychle chci vidět mír, řekl

Francouzský prezident Emmanuel Macron si přeje, aby se do Nové Kaledonie co nejrychleji vrátil klid, mír a bezpečí. Řekl to ve čtvrtek po svém příletu na toto francouzské zámořské území, které zažívá největší nepokoje od 80. let minulého století.