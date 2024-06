Kampaň proti spěchu za volantem získala potřetí v řadě reklamního Oscara

Kampaň upozorňovala na nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí formou zapojení celé řady partnerů, médií, ale i sportovních utkání.

Národní den beze spěchu se odehrál 3. dubna a vyvrcholil zastavením pražského orloje a 138 zvoněními jeho smrtky, která zbytečné oběti dopravních nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí připomněla. Kampaň má šanci ještě uspět v kategorii Brand & Activation, kde se probojovala na shortlist.

„Získat jednoho canneského lva je sen, mít hned tři je euforie. Velké poděkování patří všem agenturám i partnerům, kteří se na Národním dni bez spěchu podílejí, protože díky nim získává tato každoroční událost ohlas nejen u nás, ale i v Evropě,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání České asociace pojišťoven Milada Veselá.

Podle Veselé tato aktivita dokazuje, že díky efektivní a kreativní komunikaci lze řešit palčivé otázky naší společnosti jako je spěch a rychlá jízda. „I jediný zachráněný život na silnici má smysl, a proto chceme v této aktivitě pokračovat.“

„Kampaně České asociace pojišťoven nejsou zaměřené na ceny, ale na reálná témata. Mají být vidět, má se o nich mluvit a mají měnit chování. S tímto vědomím vítáme ‚canneský hattrick‘ a úspěch dlouhodobé kampaně 13 minut, jako unikátní úspěch české reklamy a potvrzení, že netradiční a kreativní reklama má největší dopad,“ poznamenal Creative Director agentury McCann Aleš Brichta.

„Průzkumy ukazují, že je nutné tato témata komunikovat pravidelně. I proto věříme, že naše platforma ‚Den bez spěchu‘ bude zachraňovat životy každoročně, i za hranicemi Česka. K tomu nám mohou pomoci i takto zásadní ocenění, které potvrzují, jak důležitá je dlouhodobá a promyšlená práce se značkou,“ míní Vítězslav Štrobl z agentury McCann.

Stejně jako v loňském roce i letos se hlavním partnerem celé události stala Fotbalová asociace České republiky, která odložila svou hlavní událost během domácího fotbalového poháru. V přímém přenosu na ČT Sport byl pozdržen výkop semifinále MOL Cupu mezi Opavou a Spartou.

Mediální podporu měl projekt od České televize, Českého rozhlasu či komerčních rádií Evropa 2, Frekvence 1 nebo Bonton, které posunuly vysílací čas vybraných pořadů.

Zapojily se i kulturní instituce jako divadlo Cirk La Putyka, Aerofilms, Jatka 78 nebo Národní divadlo, které 3. dubna zpozdilo své baletní představení BPM. Hra se zabývá tempem a tlukotem lidského srdce.

Zúčastnily se také některé vysoké školy VŠKK, část VŠE a FSE UJEP. Na zbytečný spěch upozornily v rámci své komunikace také některé firmy jako BMW, MOL, DPD, Rekola, Vodafone, Rohlik.cz, Knowlimits, Poetiko, iRobot, Plzeňský Prazdroj nebo Intersnack.

Například MOL měl v rámci spolupráce na programu speciální akci MOL Move, motivující řidiče k bezpečnému zastavení a odpočinku na čerpacích stanicích, aby se vyhnuli nebezpečnému řízení.

Připojily se i NN Životní pojišťovna, Allianz, Kooperativa pojišťovna a Generali Česká pojišťovna. Projekt podpořily i složky integrovaného záchranného systému včetně Policie ČR.

„Množství zapojených partnerů, médií nebo třeba vyjednávání s pražským magistrátem a správcem orloje – a to vše směřováno do jednoho dne – jsou extrémně náročné výzvy. Ty se nám daří zvládat především díky dvěma věcem: jednak je to permanentní nadšení pro nepřeberné možnosti, které nám PR nebo spíše komunikace jako taková nabízí, a pak také naprosto jasný smysl a perspektiva, které naše spolupráce s ČAP sleduje. Ať se to týká dopravních nebo jiných témat,“ popsala Denisa Ladka Morgensteinová z agentury Hero & Outlaw.

Celkový odhad počtu všech lidí zasažených v Česku komunikací Národního dne beze spěchu napříč všemi kanály je 7,3 milionu. Během kampaně se uskutečnilo 178 výstupů napříč médii, s kumulovaným mediálním zásahem 204 GRP, tedy procenty diváků z dané cílové skupiny, kteří zhlédli pořad nebo spot. Videem na online platformách bylo zasaženo 5,7 milionu unikátních uživatelů. Lidé celkově strávili s videem přes 32 tisíc hodin, což je v přepočtu přes tři a půl roku.