Macron sestavuje evropskou koalici pro výcvik vojáků přímo na Ukrajině

Výcvik ukrajinských vojáků ze strany států Evropské unie a NATO by podle agentury ANSA mohl být i bodem diskuse na neformálním setkání ministrů zahraničí členských zemí NATO v Praze, které začíná ve čtvrtek.

Le Monde píše o zrychlení rozhovorů v nejbližších dnech. Cílem je podle francouzského deníku vše dojednat do příštího týdne a oznámit během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Francii. Zelenskyj přijede stejně jako mnoho světových státníků na oslavy 80 let vylodění v Normandii, které jsou naplánované na 6. a 7. června.

Macron poprvé zmínil možnost vyslání západních vojáků na Ukrajinu 26. února a způsobil tehdy mezinárodní pozdvižení. O plánu se nejspíš jednalo i tento týden v Berlíně, kde byl Macron na návštěvě, ale obě strany to odmítly komentovat.

Evropská koalice by podle deníku Le Monde nejprve vyslala na Ukrajinu několik desítek odborníků, kteří by zjistili v jakých konkrétních oblastech Ukrajinci potřebují podporu. Ve druhé fázi by do země vzdorující ruské agresi odjely stovky západních vojáků. Hovoří se o výcviku odminovačů, Francie údajně uvažuje i o výcviku vojáků nové motorizované brigády.

Zatímco Německo se ke vzniku koalice staví velmi opatrně, nápad již podpořila Litva nebo Estonsko, zdroje zmiňují i ochotu Británie.

„Mohli bychom na Ukrajinu poslat instruktory, kteří tam už byli (před ruskou invazí). Litva je připravena přidat se ke koalici vedené například Francií, která by cvičila vojáky na Ukrajině,“ uvedl v polovině května litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis.

Pro řadu evropských zemí by tento výcvik na ukrajinské půdě byl přirozeným pokračováním programu vojenské asistenční mise Evropské unie na Ukrajině (EUMAM UA), který EU zahájila na podzim 2022. Zapojilo se do něj 24 členských zemí EU a Norsko, které vycvičily 52 000 ukrajinských vojáků. Učili se techniky pozemního boje, odminování, boj proti jaderným, radiologickým, biologickým a chemickým hrozbám nebo údržbu techniky.

Ukrajinci se dosud cvičili v Polsku, Německu a Británii, ale třeba také v České republice. Pokud by se jejich příprava na boj přesunula na Ukrajinu, bylo by to logisticky snazší a přineslo by to také výraznou časovou úsporu. V době tvrdých bojů, kdy Kyjev potřebuje každého muže, hraje čas velkou roli. Na podzim 2023 měla Francie pro Ukrajince nachystanou výcvikovou misi. Ta se ale o měsíc musela odložit, neboť stejní muži byli v ten okamžik nepostradatelní na frontě.