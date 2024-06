Šlachta se v televizi hrubě pohádal s komentátorem, Schmarz pak zmizel ze studia

Hádce předcházela debata o prosincovém zásahu policie na Filozofické fakultě UK, kdy předseda Přísahy a bývalý šéf policejního ÚOOZ Šlachta zmínil, že bylo od počátku zřejmé, že při zásahu policie udělala něco špatně. Podle jeho slov měli policisté z dostupných informací přijít na to, že mají pátrat po vrahovi.

„Máme dost informací pro to a náš pan ministr vnitra a pan policejní prezident tyto informace nevyvrátili a nevyvrací, takže to dává jednoznačně za mě (smysl),“ řekl ve vysílání.

Publicista a bývalý mluvčí premiéra Mirka Topolánka z ODS Schmarz reagoval, že ho strašně mrzí, co pan plukovník říká. V tom mu Šlachta ihned odpověděl, že je ve výslužbě.

„Dlouho jste ale s těmi policisty byl a víte, jak je to těžké. Víte, že se dělá mnoho chyb, za které platíme miliony odškodného. To se prostě stane,“ odvětil komentátor se slovy, že i jako laik by si „v životě nedovolil tímto ostrým způsobem odsoudit vaše bývalé kolegy.“ Připomněl také Šlachtovy zásahy, za které se platily vysoké sumy.

„Měl jste v policii výsadní postavení, byl jste šéfem jednoho z největších útvarů. Mladí kluci možná šli k policii třeba kvůli vám, že zatočí s korupcí a s lumpy. A vy jim dneska říkáte, vy jste ti, kteří to totálně podělali a pos*ali,“ pokračoval Schmarz. Šlachta chtěl na jeho slova reagovat, ale komentátor stále pokračoval v řeči a dodal, že „ti kluci čekali, že se jich zastanete“.

Komentátor pana Bendy

Schmarze se snažila uklidnit také moderátorka pořadu Wolfová, která chtěla dát slovo opět Šlachtovi. Poslední kapkou pak byla věta ze strany předsedy Přísahy. „Vy jste komentátor pana Bendy a ODS, ne komentátor CNN Prima News.“

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ rozkřičel se na studio Schmarz a začal výrazně gestikulovat. Wolfová se ho snažila zklidnit slovy, ať je profesionální. Zkrotit se ho snažil i Šlachta, který několikrát po sobě zopakoval, ať jeho spolusedící mlčí.

Situaci rozsekla až spuštěná reportáž, která zachycovala rekonstrukci střelby na fakultě z 21. prosince 2023 minutu po minutě. Po skončení reportáže se moderátorka omluvila nejen Šlachtovi, ale také divákům, kteří byli svědky hádky mezi dvěma aktéry. Schmarz už ovšem v tu chvíli již ve studiu neseděl.