KOMENTÁŘ: Imám a přerostlá puberťačka aneb džihád v Česku

Jménem republiky začal soud se Sámerem Shehadehem, prvním českým radikálním islamistou, který to „myslel upřímně“. Svého bratra Omara s jeho ženou Fátimou, českým jménem Kristýnou Hudkovou, vyslal bojovat do Sýrie do místní pobočky al-Káidy an-Nusrá.