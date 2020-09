Trump přiznal, že vědomě zlehčoval pandemii. Chtěl zabránit panice

„Chtěl jsem to vždycky zlehčovat. Pořád to rád zlehčuju, protože nechci vytvořit paniku,“ řekl prezident 19. března Woodwardovi v rozhovoru pro jeho novou knihu nazvanou Rage, která má vyjít příští úterý a jejíž úryvky se dostaly do amerických médií.

Na začátku února přitom Trump v jiném rozhovoru zdůrazňoval, že koronavirus je „smrtící záležitost“, „více smrtící než třeba vážná chřipka“. Před veřejností se ovšem v březnu vyjadřoval jinak.



Biden ve středu večer prohlásil v televizi CNN, že Trumpovo počínání v souvislosti s koronavirem je „odporné“. Zatímco prezident podle něj věděl o skutečném nebezpečí nákazy, sám si ani nenasadil roušku.



„Je to téměř zločin,“ řekl Biden. Trumpovi podle něj „šlo jen o to zajistit, aby neklesl akciový trh a jeho bohatí přátelé nepřišli o peníze“, uvedl bez důkazů či bližších podrobností.

Biden prezidentovi dále vyčetl, že před koronavirem kapituloval: „Vůbec nic neudělal.“ Jeho počínání je podle něho důvodem, „proč nemáme důvěru v jeho vedení“.

Trump svůj postoj ke koronaviru znovu obhajoval ve středu v televizi Fox News. „Jsem vůdcem této země a nechci vidět paniku,“ řekl.

Podle něj se jeho dobré vůdcovství naopak projevilo včasným zákazem vstupu do země lidem z Číny a Evropské unie, čímž údajně zachránil mnoho životů.

„Odvedli jsme neskutečnou práci,“ pochválil krizový management své vlády.

Mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová ve středu řekla, že Trumpova tehdejší prohlášení zlehčující povahu pandemie měla za cíl šířit důvěru a klid v čase těžkých výzev. „Prezident nikdy o covidu americké veřejnosti nelhal,“ prohlásila.