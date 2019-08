Trump má na rukou krev, dští demokraté. Podle prezidenta jsou střelci nemocní

„Chci vyslovit soustrast lidem v El Pasu v Texasu a v Daytonu v Ohiu,“ řekl Trump v neděli odpoledne místního času v Morristownu ve státě New Jersey. „Bylo to hrozné, ale mohlo to být ještě mnohem horší,“ a znovu pochválil rychlou reakci policie v obou případech.



Trump mimo jiné prohlásil, že problém se střelci mají USA „dlouhá léta“. Na otázku novinářů, jak plánuje tento problém řešit, uvedl, že jednou z příčin je, že tito střelci jsou „opravdu velmi, velmi vážně duševně nemocní“.

Prezident pochválil svou vládu za práci, kterou odvedla. „Udělali jsme mnohem více práce než většina předchozích vlád, neříkám, že velmi mnoho, ale udělali jsme opravdu dost. Ale snad jsme měli udělat ještě víc,“ řekl. Podle listu The Independent se však nezmínil o kontrole zbraní nebo o možnosti, že je útočník z El Pasa napojený na bílé nacionalisty.

Trump se v posledních dnech ocitl pod tlakem demokratů, podle kterých vytvořil ve Spojených státech prostředí nenávisti a texaského střelce pravděpodobně k útoku inspiroval. Demokratičtí prezidentští kandidáti si nebrali servítky a odsoudili jeho neschopnost jednat v otázce kontroly zbraní.

Podle senátora Bernieho Sanderse, který je jedním z favoritů v bitvě o Bílý dům, by se měli Spojené státy spojit a odmítnout nebezpečnou a rostoucí kulturu bigotnosti podporovanou Trumpem a jeho spojenci. „Donald Trump zjevně nechce, aby někdo střílel nevinné lidí,“ dodal s tím, že prezidentova rétorika může vést jeho stoupence k násilí.

Podle demokratů je Trump za útok v El Pasu zodpovědný

„Máme prezidenta, který je rasista, xenofob a apeluje na bíle nacionalisty,“ uvedl Sanders podle stanice Deutsche Welle. „Namísto plýtvání peněz na zavírání dětí do klecí se musíme vážně zabývat násilnou bigotností a domácím terorismem,“ prohlásil Sanders, podle kterého je nutné přijmout v zájmu bezpečnosti obyvatel přísnější zákony o držení zbraní.



Při střelbě v nákupním centru ve městě El Paso zemřelo dvacet lidí:



Ačkoli motiv útoku v El Pasu zatím není znám, podle policie je možný rasistický a protiimigrantský podtext. Pachatel střelby, jednadvacetiletý Patrick Crusius, před útokem zveřejnil na sociálních sítích manifest, kde se vyjádřil o nutnosti reagovat na „hispánskou invazi do Texasu“.

Ve Washingtonu se konají demonstrace

„Donald Trump je za to zodpovědný. Může za to, protože vyvolává obavy, nenávist a fanatismus. Udělil tomuto druhu násilí licenci,“ prohlásil demokrat Cory Booker, který je senátorem v New Jersey. „Trump je otevřeným rasistou a podporuje rasismus v této zemi,“ uvedl v sobotu další demokratický kandidát na prezidenta a bývalý kongresman za El Paso Beto O’Rourke.



Zeman kondoloval USA Prezident Miloš Zeman v podnělí kondoloval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi kvůli víkendovým střelbám v Texasu a Ohiu. Šlo podle něj o další masovou vraždu, která úplně zbytečně vzala další lidské životy. „V obou případech šlo o brutální střelbu, která není ničím jiným než další masovou vraždou, jež úplně zbytečně vzala další lidské životy. Věřím a doufám, že lid USA a Vy jako jeho reprezentant budete i nadále bojovat za lepší a bezpečnější Ameriku, kde takové ohavné a zoufalé činy nemají místo," napsal Zeman Trumpovi. (čtk)



Podle kalifornské demokratické senátorky Kamaly Harrisové by měl Trump konečně vzít rozum do hrsti a něco udělat. „Kongres vy měl přijmout přiměřené zákony o bezpečnosti zbraní. Neměli bychom žít ve strachu z hromadné střelby,“ uvedla.

„Kolik životů musí být ztraceno? Kolik komunit je třeba roztrhnout? Musíme jednat a ukončit epidemii ozbrojeného násilí,“ napsal na Twitteru bývalý viceprezident a kandidát na prezidenta Joe Biden.

Po útocích, při kterých policie jednoho útočníka zabila a druhý je vazbě, se znovu rozhořelo volání po zpřísnění amerických zákonů o držení zbraní. Ve Washingtonu se kvůli tomu konala demonstrace několika stovek lidí. Návrh zákona o přísnějších prověrkách lidí, kteří si chtějí koupit zbraň, letos v únoru schválila Sněmovna reprezentantů, Senát ale zatím ne.

Trump se v posledních měsících ocitl pod palbou rozsáhlé kritiky kvůli tomu, že přistěhovalce označil za zvířata, obchodníky s drogami a násilníky a jejich příchod k americkým hranicím přirovnal k invazi. Americkou veřejnost rozhněval také jeho útok na čtveřici demokratických političek, které nesouhlasí s jeho migrační politikou.

Ve městě Dayton ve státě Ohio zemřelo devět lidí po střelbě v baru: