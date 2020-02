Trump věří, že USA uzavřou mírovou dohodu s Tálibánem do konce února

Prezidentova slova jsou poslední ze série prohlášení vysokých amerických činitelů, jež naznačují významný pokrok v rozhovorech, která začala loni v prosinci v Kataru, napsala agentura Reuters.

„Myslím, že jsme velice blízko,“ prohlásil Trump v rozhlasovém rozhovoru s novinářem Geraldem Riverou. „Myslím, že je tu velká šance, že dosáhneme dohody... Budeme to vědět v dalších dvou týdnech,“ dodal americký prezident.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo přitom o několik hodin dříve prohlásil, že se v rozhovorech podařilo dosáhnout „velice důležitého průlomu“. Ministr obrany Mark Esper pak uvedl, že se obě strany snaží vyjednat sedmidenní omezení násilností, které by bylo podle některých amerických zákonodárců testem toho, jak dokáže vedení Tálibánu kontrolovat svoje bojovníky v terénu.

Požadavek na citelné omezení útoků Tálibánu byl přitom podle západních diplomatů v Kábulu hlavní překážkou v rozhovorech. Pompeo ve svém čtvrtečním vyjádření potvrdil, že klid zbraní a jeho udržení je nutnou podmínkou k tomu, aby mohly začít „opravdové, vážné diskuze, při nichž budou u stolu sedět všichni Afghánci“. Narážel tím zřejmě na dosavadní postoj vedení povstaleckého hnutí, které odmítá vyjednávat s vládou prezidenta Ašrafa Ghaního, jelikož ji považuje za loutku Západu.

V zemi přitom násilnosti v posledních době stále pokračují. Podle amerických úřadů provedl Tálibán, jež ovládá na 40 procent afghánského území, v posledních třech měsících loňského roku rekordní počet útoků.

Dosažení mírové dohody by mohlo být prvním krokem ke stažení asi 13 000 amerických vojáků a tisíců jednotek dalších zemí NATO. Stalo by se tak 18 let po invazi koaličních vojsk, kterou vyvolaly teroristické útoky z 11. září 2001 v New Yorku.