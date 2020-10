Operace MAGA. Trumpův tým se snaží zachránit kolabující kampaň

Operace MAGA. Pod tímto krycím jménem Trumpův tým v sobotu ohlásil totální mobilizaci sil k záchraně prezidentské kampaně. MAGA jako Make America Great Again, jak zní Trumpovo slavné heslo.

„Sešikujeme nejvýše postavené náhradníky, volební koalice a Trumpovy stoupence, aby se postavili za prezidenta a pohnuli s kampaní kupředu,“ oznámil v sobotu manažer Trumpovy kampaně Bill Stepien.

Dokud se prezident nezotaví, budou se všechny ohlášené mítinky odehrávat virtuálně nebo se přesunou na jiné datum. V kampani by Trumpa měl osobně zastoupit viceprezident Mike Pence a prezidentovi synové Donald Jr. a Eric s manželkou Larou.



Ve středu se Pence zúčastní viceprezidentské debaty. O den později zamíří agitovat do Arizony, v pátek do Indiany a v sobotu na Floridu. „Je třeba vést kampaň. Slibuji vám, že náš prezident se vydá ven hned, jak mu to jeho lékaři povolí,“ uvedl Pence.

Stepien se obrátil i na příznivce z řad obyčejných Američanů. „Vyzýváme všechny prezidentovy stoupence, aby se chopili transparentů a přihlásili se dobrovolně do občanského hnutí Trumpova armáda, mávali trumpovskými prapory, dali si na dvorky více cedulí a hrdě nosili své oblečení MAGA,“ stojí ve výzvě.

Týden hrůzy

Mobilizace přichází v moment, kdy se na Trumpovu kampaň přichází jedna rána za druhou. Jeho daňová přiznání zveřejněná investigativci z The New York Times ukázala, že léta neplatil téměř žádné daně – částečně proto, že jako podnikatel zdaleka není tak úspěšný jak s oblibou tvrdí.

Pak přišla první televizní debata s demokratickým sokem Joem Bidenem. Trump, který po celé léto v průzkumech zaostával, potřeboval ukázat mimořádný výkon – nebo ještě lépe, aby se Biden nechal vyprovokovat a plácl nějaký nesmysl. Nepovedlo se a nové průzkumy dokonce ukazují, že Biden si u voličů polepšil.

4. října 2020

Aby toho nebylo málo, v pátek Trumpovi diagnostikovali covid-19 a převezli ho do nemocnice. Okolo prezidentova skutečného zdravotního stavu panují nejasnosti, protože jeho lékařský tým usilovně mlží. Pro prezidenta, který rozsah a závažnost pandemie dlouho zlehčoval, to je skutečná rána.



„Američané jsou starostlivý, odpouštějící národ. Možná mu projevíme soucit, ale zároveň nezapomeneme, že neudělal spoustu věcí pro to, aby ochránil nejen sebe, ale i americký lid,“ uvedl pro agenturu AP někdejší předseda Republikánské strany Michael Steele.

Připomíná tak, že s covidem-19 už ve Spojených státech zemřelo přes dvě stě tisíc lidí. To je nejvíc na světě a Trump chtěl za každou cenu zabránit, aby se z toho stalo hlavní téma voleb. „Možná že si politická božstva řekla, že jeho čas vypršel. Možná že ho ty čtyři roky chaosu prostě dostihly,“ dodává Steele.

Nakažená kampaň

Operaci MAGA komplikuje fakt, že virus sklátil nejen Trumpa, ale i vedení jeho kampaně. Pozitivně byl testován výše zmíněný Bill Stepien a Ronna McDanielová, předsedkyně Republikánského celonárodního výboru. Nakaženo bylo i několik vysoce postavených poradců včetně Kellyanne Conwayové a bývalého guvernéra New Jersey Chrise Christieho.



O pár dní dříve byl na Floridě zatčen Brad Parscale, kterého Trump odvolal z pozice šéfmanažera letos v červenci kampaně po fiasku s poloprázdným stadionem v Oklahomě. Policie do jeho domu dorazila poté, co jeho žena oznámila, že je opilý, má sebevražedné myšlenky a střelnou zbraň.

30. září 2020

Další špatnou zprávou pro Trumpa je, že kampaň demokratů láme finanční rekordy. Biden za srpen vybral bezprecedentních 365 milionů dolarů a v září toto číslo nejspíš trumfne. Díky tomu může během posledního měsíce zaplatit rozsáhlou reklamní kampaň v klíčových státech. Naopak Trumpův tým už většinu prostředků utratil.



Hlavním trumfem Trumpovy kampaně byl ovšem Trump sám a energie, s níž dokáže přivést účastníky svých mítinků do varu. S prezidentem v nemocnici je tato výhoda pryč. Navíc není jasné, jestli a pokud vůbec Trump bude moci do předvolebního boje opět naskočit.

„Trump prohrává, debata pro něj skončila katastrofou. Celá jeho kampaň se hroutí,“ řekl agentuře AP republikánský stratég (a hlasitý prezidentův kritik) Steve Schmidt.



Podle jiných odborníků je však předčasné prezidenta odepisovat. „Má po ruce tři spolehlivé nástroje: neochabující loajalitu Republikánské strany, sílu prezidentského úřadu a sbor volitelů, “ říká historik Julian Zelizer. „Jeho schopnost dohnat ztrátu v průzkumech a šířit dezinformace je stále působivá.“