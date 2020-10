Trumpův pozitivní test může zamíchat volbami. A způsobit ústavní krizi

Trump byl naposledy viděn na veřejnosti ve čtvrtek odpoledne po návratu do Bílého domu z cesty do New Jersey. Podle stanice CNN nevypadal nemocně, nicméně s novináři nemluvil.

Prezident oznámil, že ihned zahájí „karanténu a proces rekonvalescence“. Magazín Forbes podotýká, že pokud šel do karantény už ve čtvrtek, mohl by stihnout příští prezidentskou debatu naplánovanou na 15. října.

Donald J. Trump @realDonaldTrump Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! oblíbit odpovědět

Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus ale už Trumpův volební tým musel upravit prezidentskou kampaň a zrušit plánované předvolební akce. V pátek měl prezident vystoupit na Floridě, už dříve byl kvůli koronavirové situaci zrušen víkendový mítink ve Wisconsinu. Oba uvedené státy jsou přitom z pohledu volební matematiky mimořádně významné.



Pence nakažen není Po Trumpově pozitivním testu se stáčí pozornost na další ústavní činitele i na Trumpovy spolupracovníky a rodinu. Negativní testy zatím oznámil viceprezident Mike Pence, Trumpova dcera Ivanka se svým manželem a poradcem prezidenta Jaredem Kushnerem, demokratická kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová, či soudkyně nominovaná na uvolněné místo v nejvyšším soudu Amy Coneyová Barrettová. Nakažen není ani čtrnáctiletý syn Trumpa a Melanie Barron.

Bílý dům nyní řeší, jak ve volební kampani pokračovat. „Z hlediska kontinuity budeme v pořádku, přijdeme na způsob, jak to udělat. Viceprezident (Mike Pence) se může vložit (do kampaně), kde to (prezident) potřebuje,“ sdělil poradce z Bílého domu stanici NPR.

Pence jako záskok?

Pokud by Trump nebyl schopen pokračovat v prezidentských povinnostech, 25. dodatek ústavy USA stanovuje, že jej ve funkci nahradí viceprezident Pence do doby, než by byl prezident znovu schopen fungovat. Ronald Reagan využil třetí části 25. dodatku ústavy, aby na chvíli předal moc viceprezidentovi, zatímco v roce 1985 podstupoval operaci.

Pokud by ale Trumpův stav byl natolik vážný, že by nebyl schopen kandidovat či pokud by dokonce na covid-19 zemřel, pak by nastala velice komplikovaná situace. Podle profesora ústavního práva Richarda Pildese by se ke slovu dostal Republikánský národní výbor, který by musel uspořádat nový nominační sjezd s novým kandidátem.

Profesor práva Rick Hasen nicméně podotýká, že vzhledem k nejasnosti pravidel Republikánské strany by mohla nastat situace, že by nebylo možné zopakovat celý volební proces, pokud by Kongres volby naplánované na 3. listopadu neodložil. Ty by se tedy konaly i s dále nefigurujícím kandidátem.

Jejich výsledek by pak musely posoudit soudy. Pildes věří, že by soudy zasáhly ještě předtím, než by k takové situaci došlo, a posunuly už proběhlé termíny, kdy musí jednotlivé státy přijít se jmény kandidáta pro prezidentskou nominaci strany.



Trump je v ohrožené skupině

Ve svých čtyřiasedmdesáti letech patří Trump do nejohroženější skupiny nakažených, kam patří lidé starší 65 let. Hůře snášejí covid-19 též obézní lidé, k nimž se Trump též řadí.



Trumpův lékař Sean Conley očekává, že „prezident bude bez přerušení pokračovat ve výkonu svých povinností, zatímco se bude zotavovat“. Podle aktualizovaného prezidentova rozvrhu prezidenta v pátek čeká jen „telefonát na téma covidu-19 a podpory pro zranitelné seniory“.

Podle Johna Hudaka, výzkumníka z Brookings Institution’s Center, se dá čekat, že prezident bude „pravděpodobně schopen vykonávat každodenní aktivity a řídit (prezidentský) úřad nerušeně nebo jen s mírnými výzvami“. Podotýká, že karanténa může představovat potíž pro příslušníky prezidentské ochranky, kteří budou muset dostát svým povinnostem a zároveň se vyhýbat riziku nákazy.

Trumpovo oznámení vyvolalo prudký pokles na americkém akciovém trhu. Podle serveru Livemint jsou investoři nervózní, že by virus mohl zasáhnout i další segmenty amerického vedení.

Podle Hudaka by prezident měl pokračovat v komunikaci s veřejností. „Vidět prezidenta před kamerou může obnovit víru v jeho zdraví, uklidnit nervózní Američany, stabilizovat akciové trhy a ukázat světu, že prezident je na tom dostatečně dobře, aby mohl vykonávat své prezidentské povinnosti,“ vysvětlil stanici.



Zúčtování, nebo lítost?

Podle amerických médií však už výsledek testu napáchal na Trumpově prezidentské kampani citelnou škodu. Šéf Bílého domu se opakovaně stavěl ke koronavirové krizi skepticky a celou epidemii zlehčoval, za což si vysloužil silnou kritiku. Průzkumy ukazují, že Američané převážně neschvalují způsob, jak se Bílý dům k epidemii staví.

Trump bude hůře přesvědčovat voliče, že USA situaci zvládají a guvernéři demokratických států ve svých protikoronavirových opatřeních jdou příliš daleko, domnívá se stanice CNN. Podle listu The New York Times se koronavirus zřejmě stane ještě více dominantním tématem voleb, čemuž se Trump chtěl vyhnout. Namísto toho se pokoušel zaměřovat na problematiku rasových nepokojů a kulturní války. Podle některých politologů ale může nemoc u části veřejnosti vzbudit sympatie k prezidentovi.