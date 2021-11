Městy v Evropě zmítají demonstrace. Haag a hořící auta, Vídeň a žluté hvězdy

V části města, kde sídlí nizozemská vláda, vyšlo do ulic několik stovek lidí. Poté, co demonstranti začali proti policii odpalovat pyrotechniku, zapálili oheň a poškodili několik semaforů, odpověděla policie vodními děly a dav rozehnala.

Policie nakonec zadržela sedm lidí. Pět strážníků bylo zraněno, jeden z nich musel být dokonce převezen do nemocnice kvůli zranění kolene, oznámila městská policie na Twitteru. Místní média informují, že výtržníci házeli do založeného požáru kola, dřevěné palety a motorové skútry.

Hořící auta a petardy v Rotterdamu

V Rotterdamu jsou popátečních násilných protestech tři vážně zranění lidé v nemocnici, uvedla agentura Reuters s odvoláním na upřesněné informace od policie; předchozí údaje byly o čtyřech hospitalizovaných, ještě dříve o dvou. Policie musela použít výstražné výstřely a vodní děla, 51 lidí zatkla. Polovině z nich bylo méně než 18 let.

„Tři účastníci výtržností utrpěli střelná zranění a zůstávají v nemocnici,“ uvedla policie. Úřady střelbu vyšetřují, a to včetně otázky, zda zranění byli zasaženi kulkami z policejních zbraní.



Videa na sociálních sítích ukazují chaos, střety policie s protestujícími a oheň v rotterdamských ulicích. Lidé protestují také proti návrhu vlády přestat uznávat negativní testy na covid jako průkaz bezinfekčnosti, který je aktuálně v Nizozemsku vyžadován na mnoha veřejných místech.

„Protestování je zásadním právem v naší společnosti, ale to, co jsme viděli včera večer, je jednoduše kriminální počínání,“ řekl v neděli nizozemský ministr spravedlnosti Ferd Grapperhaus. „S demonstrováním to nemělo nic společného,“ dodal.



Rotterdamem otřásly podobně násilné protesty už letos v lednu, kdy vláda vyhlásila noční zákaz vycházení.



Zrušená demonstrace v Amsterodamu

Organizátoři zrušili protest, který byl plánovaný na sobotu v Amsterodamu a který byl namířen proti koronavirovým restrikcím. Reagovali tím na situaci v Rotterdamu. Podle nizozemských médií se ale i přesto v Amsterodamu na náměstí sešlo několik stovek lidí. Shromáždění, které se vydalo za silné přítomnosti policie na pochod městem, bylo poklidné.

„Včera večer v Rotterdamu vypuklo peklo,“ uvádí příspěvek na facebookové stránce organizátorů, který oznámil zrušení protestu a vyzval všechny, aby dnes do Amsterodamu nejezdili. Zmínil také, že v Rotterdamu při protestech zemřel chlapec, místní policie však podle agentury AFP uvedla, že takovou informaci nemá.



Uspořádat manifestaci po událostech v Rotterdamu „se nám nezdálo správné,“ napsali organizátoři. Vyjádřili zároveň politování nad dvěma postřelenými demonstranty, o kterých píší i nizozemská média.



Podobný počet lidí se sešel také ve městě Breda na jihu země, kde uspořádali protest tři místní dýdžejové, kteří nesouhlasí s nutností uzavírat hudební kluby v osm večer.

Zápasy bez fanoušků a žádný ohňostroj

Nizozemsko minulou sobotu znovu zavedlo některá omezení ekonomiky, neboť se v zemi začaly objevovat dosud nejvyšší počty nově nakažených od začátku pandemie. Restaurace a obchody musejí podle nových pravidel zavírat dříve, omezují se návštěvy v domácnostech a sportovní utkání se odehrávají bez diváků. Podle místních médií se na pátečních nepokojích podíleli i takzvaní hooligans, tedy skalní příznivci některých fotbalových klubů.

Vláda v pátek rovněž druhý rok v řadě zakázala novoroční ohňostroje s odůvodněním, že opatření zabrání mimořádnému zatížení nemocnic.



Denní přírůstky nakažených dosahují v posledních dnech v Nizozemsku rekordních hodnot, v souvislosti s covidem tam umírá nejvíce lidí od března.



Poklidnější demonstrace ve Vídni

Desetitisíce lidí se v sobotu v centru Vídně zúčastnily demonstrace proti epidemickým opatřením pořádanou opoziční Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ). Na náměstí Hrdinů poblíž Hofburgu se sešlo podle úředního odhadu na 40.000 lidí.



Atmosféra byla podle rakouských médií vyostřená a došlo i na potyčky s policií. Nejméně deset lidí bylo zatčeno. Někteří demonstranti zapalovali pyrotechniku a házeli na policisty láhve a plechovky. Nikdo však nebyl zraněn.



Na demonstraci dorazily stovky lidí s vlajkami a se symboly rakouské orlice na oblečení. Někteří aktivisté měli na sobě žluté hvězdy s nápisem „neočkovaný“, na plakátech a transparentech byla například hesla „Tak to v roce 1938 začalo“ nebo „Schallenberg=Mengele“.



Rakousko zavedlo už tento týden lockdown pro neočkované, od pondělí se omezení rozšiřuje i na očkované obyvatele. Uzávěra má trvat nejméně 10 dní a nejvíce 20. Rakouská vláda navíc nařídila povinné očkování proti covidu-19 pro všechny obyvatele. Země zaznamenala v pátek nový rekordní přírůstek počtu nových případů nákazy za den, téměř 16.000.

Protesty probíhají i ve zbytku Evropy

V chorvatském Záhřebu zase tisíce demonstrantů pochodovaly ulicemi města proti povinnému očkování pro pracovníky veřejného sektoru.

Několik tisíc lidí se sešlo i v italském Římě, aby vyjádřili svůj nesouhlas s certifikátem „Green Pass“, která je vyžadován na pracovištích nebo ve veřejné dopravě.

Francouzské úřady mezitím posílají desítky policistů na karibský ostrov Guadeloupe, kde v posledních dnech probíhají násilné protesty proti francouzskému covid pasu. Demonstranti vyplenili desítky obchodů, některé podniky dokonce zapálili.