Izrael začíná očkovat děti od pěti let, starší mají dostat třetí dávku

Vakcinace má začít oficiálně v úterý, list The Jerusalem Post však napsal, že někde dostanou první děti očkování už o den dřív. Používat se bude přípravek firem Pfizer/BioNTech a odborníci rozhodli, že mezi první a druhou dávkou bude třítýdenní interval. Izrael má v této věkové skupině 1,23 milionu dětí.

Poradní panel vládě doporučil začít podávat třetí dávku vakcíny dětem od 12 do 15 let, a to po uplynutí pětiměsíčního období po podání druhé dávky.

Odborníci se tak rozhodli na základě informací, podle nichž se ve věkové skupině šestnáct až devatenáct let snížila lidem očkovaným pouze dvěma dávkami účinnost vakcíny. Posilovací dávka pro skupinu dětí nad šestnáct let už byla schválena. Trojí očkování se nyní v Izraeli požaduje u každého, kdo chce mít takzvaný covidový pas umožňující účast na veřejných akcích.

Zvláštní omezení o osmidenním židovském svátku světel chanuka, který letos začne 28. listopadu, nebudou vydána. Podmínkou účasti na veřejných oslavách bude covid pas, ale má se omezit konzumace, aby lidé nesundávali roušky.

V Izraeli stouplo nad hodnotu jedna reprodukční číslo udávající, kolik lidí může nakažený infikovat. V pondělí tento údaj činil 1,04. V zemi bylo 5 400 aktivních případů, v neděli 5 200, což je však velmi nízké číslo ve srovnání se zářím, kdy míval Izrael až 80 tisíc aktivních případů koronaviru.

Tamní vláda upozornila, že 49 procent nových případů nákazy připadá na děti, a premiér Naftali Bennett řekl, že Izrael může zasáhnout „dětská vlna“ koronaviru. Vyzval proto rodiče, aby své děti nechali očkovat.



V Izraeli s 9,3 milionu obyvatel je plně očkováno 5,7 milionu lidí a třetí dávku dostaly už více než čtyři miliony občanů. Od začátku epidemie se nákaza potvrdila u 1,3 milionu lidí a zemřelo 8 476 pacientů.

Vakcíny pro děti od 20. prosince i v EU

Od 20. prosince začnou vakcíny pro děti dostávat i státy Evropské unie. V pondělí to řekl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Dostupná bude zatím očkovací látka pro děti od pěti do jedenácti let od farmaceutických firem Pfizer a BioNTech, kterou Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) pro tuto věkovou skupinu aktuálně posuzuje.

Spahn už dříve uvedl, že souhlas EMA se očekává. Nyní dodal, že by se tak mělo stát koncem tohoto týdne. „Státy EU dostanou dětskou vakcínu od BioNTechu 20. prosince,“ řekl v pondělí Spahn na tiskové konferenci. V Německu s 83 miliony obyvatel žije 4,5 milionu dětí ve věku pět až jedenáct let.

„Německo naráz dostane 2,4 milionu dávek, což prozatím velkou část potřeby pokryje,“ řekl ministr a znovu ostře kritizoval postoj části obyvatel odmítajících očkování. V Německu má plné očkování 68 procent populace, to odborníci nepovažují za dostatečné pro získání kolektivní imunity.

Podle Spahna odmítači vakcín ohrožují společnost i sebe a jsou navíc zátěží pro zdravotnický systém. „Po této zimě bude takřka každý očkovaný, uzdravený nebo mrtvý. To je u koronavirové mutace delta velmi pravděpodobné,“ řekl.

Nemoc covid-19 si v Německu dosud vyžádala přes 99 tisíc obětí. Denně s infekcí umírá několik desítek lidí, za posledních 24 hodin jich bylo 62.