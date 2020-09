Takhle vypadají normální těla. Dánská televize dětem ukazovala nahé lidi

Divákům dětského kanálu Ultra dánské veřejnoprávní stanice DR se naskytl zvláštní pohled. V pořadu „Ultra odhazuje svršky“ mohli sledovat pět nahých dospělých lidí, jak odpovídají na otázky jedenáctiletých až třináctiletých školáků.

„V kolika letech se se ti ve spodní části těla objevilo ochlupení?“, „Jsi spokojený se svými intimními partiemi?“, „Přemýšlíš nad odstraněním tetování,“ byly některé ze zvídavých otázek dětí, píše list The New York Times.

Martin, jeden z odhalených účastníků pořadu přiznal, že v mládí řešil své proporce, ale časem se naučil přijímat se takový, jaký je. Další, šestasedmdesátiletý Ule zase děti varoval před perfektními těly na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram. „My tady máme běžná těla. Doufám, že chápete, že normální těla vypadají takto,“ řekl dětem.

Show se pokusila vybrat co nejširší spektrum účastníků, kteří by reprezentovali rozdílnost těl. Byli mezi nimi proto různí zástupci menšin. Jeden z naháčů trpí trpaslictvím, zatímco další má malé rohy implementované pod kůží na hlavě.



Velkou pozornost u dětí vzbudila transgenderistka Rei, která se identifikuje jako oni. „Nejsem kluk, nejsem dívka, jsem tak trochu všecko,“ sdělila dětem, které zajímalo, jaké používá plavky na pláži, kam chodí na záchody a zda se cítila odlišně ve škole.

Nechutná show, která kazí děti, stěžují si kritici

Na sociálních sítích vzbudil televizní program značnou kontroverzi. Podle listu The New York Post uživatelé nazývali show „nechutnou“ a vyzývali k jejímu stažení.

Vůdčí člen euroskeptické, národně konzervativní pravicové Dánské lidové strany Peter Skaarup obvinil stanici z „kažení dětí“. Podle něj školáci ještě nemají věk na to, aby hodnotili mužské a ženské pohlavní orány. „Nemůžeme děti nechat dětmi?“ řekl dánskému bulvárnímu deníku B.T.

Moderátor a spolutvůrce pořadu Jannik Schow ideu brání. „Tohle nemá vůbec co do činění se sexem. Je to o tom vidět tělo přirozeně, jak to děti dělají,“ říká.

Podle editora DR Ultra dětského televizního kanálu Mortena Skova Hansena je úkolem veřejnoprávního média pomoci dětem se vypořádat s „moderní kulturou dokonalosti“ a ukázat jim, že existuje více legitimních forem tělesnosti, než jsou pouze ty, která se objevují na sociálních sítích.

Děti v publiku musely mít souhlas rodičů. „Neměli jsme žádné výhrady. Chceme, aby děti zakusily, že lidé jsou odlišní a mají odlišná těla,“ vysvětluje jeden z rodičů.