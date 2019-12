Děti vyrůstají na extrémním pornu a dostávají se do střetu s reálným světem

Asi čtrnáctiletý chlapec přichází do ordinace sexuologické ambulance – je zde kvůli nevhodnému sexuálnímu chování, exhiboval na veřejnosti. Zděšení rodiče nerozumějí, jak se mohlo něco takového stát právě v jejich rodině.

Až v ordinaci lékařů vychází najevo, že adolescent už od útlého dětství sleduje pravidelně pornografii. Právě ta ho inspirovala... Je to jen jeden z rostoucího počtu mladých lidí, jejichž příběhy se mírně liší věkem, místem pobytu i tím, co přesně je přivedlo k odborníkovi. Jedno však mají společné. Pro všechny byla od dětství pornografie výhradním nebo jedním z hlavních zdrojů jejich informací o sexu.

„Do ordinace mi rodiče přivádějí stále mladší a mladší děti s problémovým sexuálním chováním. Nejčastěji s tím, že někoho osahávají – od menších dětí, sourozenců až po vrstevníky, samy se obnažují, případně mají i jiné, pro okolí obtěžující sexuální chování, například obscénní chatování,“ vypráví primářka sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Petra Sejbalová.

Proměnu dětí inspirovaných pornem popisují také v Dětském krizovém centru v Praze, které se zaměřuje na sexuální zneužívání. „V rámci sledování sexuálního experimentování zjišťujeme, že se velmi změnily jeho formy. Děti dnes opakují to, co mají možnost zhlédnout na pornostránkách. Důsledkem toho je, že čím dál častěji řešíme případy, kdy děti mezi sebou zkoušejí penetrační formy pohlavního styku, to znamená orální, vaginální a anální styk,“ popisuje Zora Dušková, ředitelka centra.

Sledování pornografie už v nízkém věku přitom může narušit přirozený vývoj. Děti totiž podle odborníků nedokážou vyhodnotit, co je normální sexuální chování, takže všechno, co vidí ve filmech pro dospělé, považují za běžnou normu.

Nevědí, co je normální

Důsledky sledování pornografie v nezralém věku lékařka Sejbalová popisuje ve dvou rovinách: na jednu stranu může nepřiměřeně urychlit sexuální vývoj nebo jej může odchýlit k problémovému chování, ale na straně druhé ho může naopak zpomalit či utlumit a mladí lidé pak mají obtíže při navazování reálných partnerských vztahů.

„Často přichází do ordinace mladík ve věku přes dvacet let a uvádí, že je doposud panic, protože od své puberty pořád jen onanuje u internetové pornografie,“ říká Sejbalová. Takové mladíky sice zajímají skutečné ženy, ale buď se jich bojí, nebo mají nereálná očekávání – například, co se týče délky samotného aktu či jeho podoby. A od dívek pak mnohdy očekávají, že se budou chovat jako pornoherečky.

Odborníci proto upozorňují, že sexuální výchova jak ve škole, tak v rodině by měla sehrávat významnější roli než dnes, aby děti zjistily, co je a co není normální sexuální chování. „Školy musí reagovat na rozvoj digitálních technologií i v oblasti sexuální výchovy,“ podotýká Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství.

Kvalitní průzkumy o tom, jaké jsou skutečné vědomosti dětí o sexuálním chování, neexistují. Střípky z různých výzkumů naznačují, že děti v této oblasti tápou. Poslední větší průzkum dělali Jaroslav Zvěřina a Petr Weiss z České sexuologické společnosti v roce 2013. „Od roku 1993 se za deset let zvýšil podíl informovanosti o sexuální výchově ve škole téměř na dvojnásobek. Nicméně stále vedou informace od kamarádů a z internetu,“ uvedl Zvěřina již dříve pro MF DNES.

Třeba výzkum Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností O2 z roku 2017 upozorňuje, že svoje intimní fotografie sdílí více než 15 procent českých dětí.

Co se týče sledování porna, existují pouze příklady ze zahraničí. Průzkum organizace British Board of Film Classification z velké Británie ukázal, že 51 procent tamních dětí ve věku 11 až 13 let už někdy vidělo pornografický film. A zajímavé je, že 75 procent jejich rodičů věří, že jejich děti na internetu pornografii nikdy nezhlédly.