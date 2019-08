Do Hongkongu přijely čínské obrněné transportéry. Běžná rutina, tvrdí Čína

„Hongkongská posádka Čínské lidové osvobozenské armády ve čtvrtečních ranních hodinách provedla od roku 1997 svou už dvaadvacátou výměnu členů,“ uvedla čínská státní agentura Xinhua podle agentury Reuters.

Zveřejnila také záběry obrněných transportérů, nákladních vozů a lodi čínského námořnictva, která v noci připlula.

Armáda podle britského deníku The Guardian tvrdí, že jde o pravidelnou výměnu vojáků. Ta se uskutečnila i loni a předloni. Státní média tehdy údajně uvedla, že se počet vojáků a vybavení nezměnil. Tentokrát tento údaj chybí.

Agentura Reuters podotýká, že ze záběrů není zřejmé, zda obrněné transportéry jedou do Hongkongu, či zpět do pevninské Číny. The Guardian uvádí, že na každé straně hranice je kolem osmi až deseti tisíc vojáků.



Obyvatelé Hongkongu už tři měsíce požadují odstoupení správkyně regionu Carrie Lamové a více demokracie. Původně do ulic vyšli kvůli nařízení, které by umožňovalo vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny.

Protestovat chtějí lidé i tento víkend. Organizátoři se však ve čtvrtek dozvěděli, že policie další demonstrace zakázala. Příjezd vojáků tak vzbuzuje další obavy.

Hongkongský politik Dennis Kwok z Občanské strany v něm vidí politický vzkaz.

„Věřím, že je to záměrný krok ze strany Čínské lidové armády, který má místní varovat, že armáda může být nasazena,“ uvedl Kwok pro rozhlas RTHK. Dodal, že použití vojenské síly „by byl konec Hongkongu“.