VIDEO: Čínská armáda varuje demonstranty v Hongkongu: můžeme tvrdě zakročit

Účastníci masových demonstrací v Hongkongu požadují úplné stažení kontroverzního návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestného činu do pevninské Číny. Kritici extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům. Demonstrace několikrát přerostly v násilí.



Bývalá britská kolonie Hongkong se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu a čínská lidová armáda tam má od téhož roku posádku. Vláda v Pekingu dosud ujišťovala, že hongkongské úřady si dokážou se situací poradit samy, vysoce kontroverzní možnost nasazení čínských vojáků nezmiňovala.

Na středeční recepci k 92. výročí založení čínské lidové armády ale velitel posádky v Hongkongu uvedl, že protesty vážně ohrožují životy a bezpečnost obyvatel Hongkongu.

„To by nemělo být tolerováno a my to silně odsuzujeme,“ prohlásil velitel Čchen Tao-siang, kterého cituje hongkongský list South China Morning Post.

Čínská armáda rovněž na sociální síti Weibo zveřejnila video, na němž jsou vidět řady vojáků se štíty a obušky při nácviku zásahu proti nepokojům. Na videonahrávce jsou předvedeny také tanky, raketomety či vodní děla. Následně jsou ukázáni těžce ozbrojení vojáci, jak vystupují z vrtulníků, střelbou si razí cestu ulicemi a vstupují do obytných domů. Videonahrávka zachycuje i zatýkání a odvádění spoutaných demonstrantů.

Dřívější videa zveřejněná čínskou armádou v Hongkongu obsahovala podle BBC převážně patriotické záběry na usmívající se vojáky. Agresivnější prezentace v nejnovějším videu nepochybně podnítí obavy, že by Peking nakonec mohl proti hongkongským demonstrantům použít vojenskou sílu, píše server BBC.