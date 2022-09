Léto na ekofarmě, domov v Clarence House? Karel III. má z čeho vybírat

Otázka, kde se král rozhodne trávit čas, ať volný či pracovní, není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Zatímco Alžběta II. pobývala v Buckinghamském paláci, Windsoru, Sandringhamu, Balmoralu či na hradě Hillsborough v Severním Irsku, Karel III. má svá vlastní oblíbená místa.

Láskou se netají ke svému venkovskému sídlu Highgrove House u Bristolu. Karel dům spolu s jeho nádhernými zahradami a zemědělskou půdou koupil v roce 1980. Král je vášnivým ekologem a dům využívá energie ze solárních panelů, kotlů na biomasu či speciálního kanalizačního systému. Na panství se nachází také ekofarma produkující ovoce a zeleninu.

Highgrove House

Vůči Buckinghamskému paláci naopak Karel cítí neskrývané antipatie, což v minulosti vedlo ke spekulacím, že bude po nástupu k moci budovu využívat pro oficiální královské záležitosti, ale nikoli jako svůj domov.

Nejmenovaný zdroj z britského královského dvora listu The Times řekl, že Karel se v průběhu let opakovaně zmínil, že by si rád ponechal svou současnou londýnskou rezidenci Clarence House coby své hlavní sídlo i po usednutí na trůn. Palác chtěl pak více otevřít veřejnosti.

Novinář Andrew Marr ve své knize Diamantová královna z roku 2011 napsal, že Karel rovněž uvažoval, že svůj dvůr přestěhuje na hrad Windsor. „Jednou z dramatičtějších myšlenek, o kterých se diskutovalo, je, aby královská rodina za jeho vlády zcela opustila Buckinghamský palác a nechala ho jen jako oficiální centrum akcí. Král by neměl základnu v Londýně, ale na Windsoru,“ uvedl.

Podle zdroje The Times se nicméně králově oblibě netěší ani Windsor a plánoval ho ponechat rodině svého syna Williama. Na to ale prozatím nedojde, neboť se princ z Walesu se svou manželkou a třemi dětmi v létě přestěhoval do nového domova ve windsorské Adelaide Cottage.

Chata ve Walesu i sídlo ve Skotsku

Karlova manželka Camilla, která nyní získala titul královna-choť, pak vlastní také dům ve Wiltshiru, kde v létě oslavila své 75. narozeniny. „Nebyla by smutná, kdyby měla opustit Highgrove. Nemá ho tak v lásce jako král,“ míní autorka životopisů členů královské rodiny Penny Junorová.

Královská dvojice podle ní s oblibou tráví čas také na velšské chatě Llwynywermod nebo v Birkhallu, což je někdejší dům královny matky na panství Balmoral. To by mohl Karel III. podle The Times používat jako částečnou rezidenci s ohledem na jeho význam pro Alžbětu II.

Sídlo Llwynywermod ve Walesu

Oproti tomu Sandringham král dle odhadů tolik jako matka využívat nebude. „Když to všechno sečtete, je to hodně budov. Bude muset najít rovnováhu. Bude určitě hlídat náklady a bude se snažit monarchii zeštíhlit. Odpovědí by mohlo být zpřístupnění více z těchto sídel veřejnosti a použití těchto příjmů na pokrytí nákladů,“ míní zdroj od dvora.

Birkhall na panství Balmoral

Karel III. není prvním vladařem, kterému se do Buckinghamského paláce nechce. Zdráhala se také zesnulá panovnice. Když roku 1952 zemřel její otec Jiří VI., žila s manželem Philipem a dětmi v Clarence House a palác používali jako kancelář. Také Alžběta II. ale nakonec dala přednost tradici (započaté roku 1837 královnou Viktorií) a učinila z paláce své hlavní sídlo.

Junorová věří, že i přes veškerou neochotu se do Buckinghamského paláce časem přesune i Karel III. „Neměla ho ráda ani královna s Philipem, není to domov. Ale je to centrum všeho,“ uvedla.

Clarence House v Londýně

Podle listu The Independent to však nebude dříve než skončí série oprav v hodnotě 369 milionů liber, kterými palác nyní prochází. Zahrnuje mimo jiné instalaci nového výtahu, výměnu zastaralých elektrických rozvodů, vodovodních potrubí i kotlů. Král prozatím zůstává v Clarence House.