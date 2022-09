VIDEO: To je krám. Karel III. si při podpisu spletl datum, pak mu vyteklo pero

Krátce po příjezdu do královské rezidence v Severním Irsku dostal král Karel III. pero, aby se podepsal do návštěvní knihy. Pero naneštěstí ale vyteklo.

Kamery na hradě zachytily, jak se král rozčiluje a obrací ke své manželce Camille a říká: „Bože, tohle nesnáším.“

Královna choť ho rychle upozornila, že inkoust z pera vytekl i na knihu. „Podívejte, teče to všude,“ řekla. Král Karel III. si otřel umazané prsty do kapesníku. „Tuhle hrůzu nezvládnu. S těmihle krámy je to pokaždé,“ prohlásil Karel III.

Situaci s perem předcházel dotaz na datum. Po odpovědi nový král konstatoval, že do listiny zapsal datum špatné.

Při sobotním podepisování listin v londýnském Svatojakubském paláci králi překážel tácek s pery a posunky se snažil naznačit, ať ho dají pryč ze stolu, než spadne. Dokonce se při tom pousmál.