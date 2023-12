Británie tvrdě omezí veškerou migraci. S Rwandou má novou smlouvu o deportacích

„Pokud tyto problémy nebudeme řešit, zvítězí pašeráci lidí, obchodníci s otroky, kriminální gangy a extrémní hlasy, které vždy zneužívají lidských těžkostí a bídy,“ řekl Cleverly.

Rwandský ministr Biruta zahraničí uvedl, že obě země „dělají správnou věc“ a že jejich kroky pomáhají při řešení světové migrace. Je podle něj „neužitečné“, když lidé nabízejí jen kritiku namísto řešení takových problémů.

První let s žadateli o azyl z Británie do Rwandy měl původně odletět už loni v červnu. Jeho start však zastavilo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, a to ve chvíli, kdy už letadlo čekalo na ranveji.

Britské vlády včetně té současné v čele s Rishim Sunakem se od té doby u soudu přely o to, aby opatření mohly zrealizovat. Především u pravicové části vládní Konzervativní strany měl plán značnou podporu.

Letos v listopadu pak nejvyšší soud v Londýně definitivně a jednomyslně rozhodl, že plán na deportace do Rwandy není v souladu se zákonem.

Předseda soudu Robert Reed uvedl, že „vláda jednala v dobré víře“, existovaly však podle něj důvodné obavy ohledně zacházení s žadateli o azyl ve Rwandě. Migrantům podle něj reálně hrozilo, že africká země nedokáže jejich žádosti o azyl řádně zpracovat a že je vykáže do zemí jejich původu i v případě, že by to pro ně bylo nebezpečné. To by znamenalo porušení mezinárodních principů azylové ochrany.

Peníze jsme Rwandě nenabídli, tvrdí ministr

Nová smlouva podle Cleverlyho obsahuje mechanismy, které budou bránit vypovězení migrantů do země jejich původu. Na deportace a dodržování smlouvy by měla dohlížet nezávislá pozorovací komise a přímo ve Rwandě vznikne nový úřad, který posílí tamní azylový systém.

Na dotaz ohledně částky, kterou Británie Rwandě vyplatila, Cleverly odpověděl, že žádná částka nebyla na stole. „Financování týkající se této smlouvy pokrývá pouze výdaje, které by Rwanda mohla mít (v souvislosti s přijímáním azylantů). Rwanda o žádné peníze nepožádala ani jsme žádné nenabídli,“ dodal britský ministr.

BBC pod zárukou anonymity hovořila se rwandským politickým analytikem, který uvedl, že v zemi se ohledně přijetí britských návrhů nevedla žádná rozsáhlejší debata.

„Není jasné vysvětlení pro to, proč naše vláda chce prostě podepsat všechno, co Británie navrhne. Mám podezření, že je v tom víc než řešení globální migrační krize, o kterém nám říkají,“ uvedl nejmenovaný analytik. „Jistě, Británie financuje rozvojové projekty ve Rwandě... ale tahle smlouva dělá dojem, že Rwanda v jejím znění neměla žádné slovo,“ dodal.

Británie chce omezit i legální migraci

Cleverly v pondělí uvedl, že britská vláda hodlá výrazně omezit nelegální i legální migraci. Slíbil pokles o 300 tisíc příchodů ročně.

Čistá migrace do Británie, tedy počet odchodů odečtený od počtů příchodů, byla loni rekordní. V zemi migrací přibylo 745 tisíc lidí. Vláda chce zpřísnit vízové podmínky i pro kvalifikované zahraniční pracovníky, jimž budou muset firmy vyplácet zhruba o třetinu vyšší mzdy než dosud. Nová omezení se budou týkat i zdravotníků a zahraničních studentů.

Pokud v současnosti chtějí britské firmy zaměstnat kvalifikované zahraniční pracovníky, musí jim vyplácet nejméně 26 tisíc liber (740 tisíc korun) ročně. Od jara příštího roku to podle Cleverlyho bude muset být 38 700 liber (1,1 milionu korun) ročně, tedy zhruba o třetinu více.

Podle Cleverlyho navýšení této minimální částky zamezí tlaku na snižování mezd britských pracovníků, uvedla agentura Reuters.

Výjimku z nových pravidel budou mít zdravotníci, kterých je v Británii akutní nedostatek. Také na ně se ale bude vztahovat pravidlo, že si do země mohou přivést jen tolik blízkých, kolik dokáží uživit.

Vláda také aktualizuje seznam profesí, které jsou v Británii obzvlášť žádané a nedostatkové, a zruší pravidlo, že cizinci mohou za výkon těchto profesí dostávat o 20 procent nižší mzdy než Britové.

Změny dopadnou i na zahraniční studenty. Dosud je mohli doprovázet rodinní příslušníci, ale nově si své blízké budou moci přivézt s sebou jen doktorandi.

„Migrace do této země je příliš vysoká a musí se snížit, a proto dnes přijímáme razantnější opatření než kterákoli jiná vláda před námi,“ řekl Cleverly zákonodárcům. „Celkově tento balíček a naše snížení počtu osob závislých na studentech bude znamenat, že do Spojeného království v příštích letech přijede přibližně o 300 tisíc osob méně než v loňském roce,“ uvedl Cleverly.

Cleverly resort vnitra převzal v polovině listopadu poté, co premiér Rishi Sunak odvolal Suellu Bravermanovou kvůli její kritice na adresu policie. Cleverly byl předtím ministrem zahraničí.